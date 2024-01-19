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Uzaydan Dünya'ya ilk güneş enerjisi görevi başarılı oldu

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Uzay Güneş Enerjisi Göstericisi projesi, bir yıl süren görevin ardından uzaydan Dünya'ya kablosuz güneş enerjisi iletmeyi başardı. Öte yandan bu başarının uzay güneş enerjisinin geleceğini belirleyeceği de kaydedildi.
Uzaydan Dünya'ya ilk güneş enerjisi görevi başarılı oldu

Bir uydudan Dünya'ya güneş enerjisi ışınlanmasına ilişkin dönüm noktası niteliğindeki test, bir yıl süren görevin ardından başarıyla sonuçlandı.

The Independent haberine göre,   Enerjisi Göstericisi (SSPD-1) projesi, bir gün Güneş enerjisinin toplanmasının ve ticari ölçekte kablosuz olarak Dünya'ya geri iletilmesinin fizibilitesini göstermek amacıyla geçen yıl 3 Ocak'ta başlatılmıştı.

ÜÇ ANA DENEYİ DE TAMAMLADI

ABD'deki Kaliforniya  Enstitüsü'nden (Caltech)  insanları tarafından yönetilen görev, böyle bir çaba için temel teknolojiyi test etmek üzere üç ana deneyini de tamamladı.

Bu deneyler arasında origamiden esinlenen yeni bir güneş paneli yapısı, farklı hücre tasarımları ve bir mikrodalga vericisi yer alıyordu.

UZAY GÜNEŞ ENERJİSİNİN GELECEĞİNİ BELİRLEYECEK

Caltech bu görevin uzay güneş enerjisinin geleceğinin çizilmesine yardımcı olacağını, ancak çok daha fazla araştırma yapılması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Caltech başkanı ve fizik profesörü Thomas Rosenbaum, "Uzaydan ticari oranlarda ışınlanan ve dünyayı aydınlatan güneş enerjisi hala gelecekteki bir olasılıktı. Ancak bu kritik görev, bunun ulaşılabilir bir gelecek olabileceğini gösterdi." diye konuştu.

JAPONYA DA GÜNEŞ ENERJİSİ PANELLERİ KURMAYI PLANLIYOR

Geçtiğimiz yıl Japon uzay ajansı JAXA, 2025 yılına kadar uzayda ticari ölçekte güneş enerjisi panelleri kurmayı planladığını açıklarken, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) da Solaris programı aracılığıyla bir geliştirme projesi kurmayı hedefliyor.

2015 YILINDA BAŞARILI OLMUŞTU

JAXA ilk olarak 2015 yılında güneş enerjisini mikrodalgalar aracılığıyla ışınlamayı başarmış ve 55 metre uzaklıktaki bir alıcıya 1,8 kilovat güç aktarmıştır. Bu, bir su ısıtıcısını kaynatmak için gereken elektrik miktarına eşittir.

Son deneyler, fotovoltaik bir hücreden güneş enerjisinin toplanması ve Dünya'ya geri ışınlanmasının ilk başarılı gösterisine sahne oldu.

Araştırmacılar bunun ticari olarak uygulanabilir bir olasılık olduğuna inanmadan önce, malzeme maliyetini düşürmek ve panelleri uzay radyasyonuna dayanıklı hale getirmek de dahil olmak üzere üstesinden gelinmesi gereken birkaç zorluk var.

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