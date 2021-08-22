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Uzaydan Dünyaya Reklam İzletecekler!

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SpaceX ve GEC Uzaydan Reklam İzletecek.
Uzaydan Dünyaya Reklam İzletecekler!

 

SpaceX ve GEC'in 2022'de yörüngeye fırlatacağı CubeSat isimli uydunun bir yüzünde dijital bir ekran yer alacak. Bu ekrandan dünyaya reklam gösterilecek. Reklam ücretleri kripto paralarla satın alınan özel tokenalarla yapılacak. Ayrıca GEC Dogecoin'le de ödeme almayı hedefliyor.

 

Ünlü milyarder Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX, Kanadalı Geometric Energy Corporation (GEC) ile işbirliğine giderek uzaydan dünyaya reklam yansıtmaya hazırlanıyor.

GEC CEO'su Samuel Reid, CubeSat isimli bir uydunun yapım aşamasında olduğunu ve bu uyduyu SpaceX ile uzaya göndereceklerini açıkladı. Reid tarafından verilen biliye göre uydunun bir yüzünde dijital bir ekran olacak. Bu sayede uzaydan dünyaya reklam gösterilebilecek. Yeryüzünden bakıldığında havada ışıklı bir reklam panosu görülecek. Bu ekran sanatsal çalışmalar için de kullanılabilecek.

DOGECOIN KABUL ETMEYİ PLANLIYOR

CubeSat'ın 2022'de fırlatılması planlanıyor. Reklam ödemeleri ise özel olarak üretilen tokenlarla yapılacak. Söz konusu tokenlar Bitcoin, Ethereum gibi kripto paralarla satın alınabilecek.

GEC bunun yanında Elon Musk'ın favori kripto paraları arasında yer alan Dogecoin'le de ödeme almayı hedeflediğini duyurdu.

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