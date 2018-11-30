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Uzaylı sandılar: Yeni Zelanda kıyılarına tuhaf bir yaratık vurdu

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Yeni Zelanda’nın Christchurch kenti sakinleri, Canterbury kıyılarına vuran tuhaf bir canlıyla karşılaştı. Kurumuş haldeki canlının başta uzaylı olduğu düşünüldü.
Uzaylı sandılar: Yeni Zelanda kıyılarına tuhaf bir yaratık vurdu

Fotoğrafları sosyal medyada paylaşılan canlının vatoz olduğu belirtildi.

The New Zealand Herald sitesinin aktardığına göre, Christchurch kentinde çıkan büyük bir fırtınadan sonra annesi ile birlikte sahildeki çöpleri toplayan Hanna Mary, garip bir canlının kıyıya vurduğunu gördü. Yerdeyken çöp sandığı ancak kaldırdığında gördükleri karşısında şaşıran Mary, elindekini bırakıp çığlık attı.

Bulduğu şeyin başta uzaylı olduğunu düşünen Mary ile annesi, zehirli olabileceği düşüncesiyle canlıya dokunmadı. Genç kız daha sonra canlının ne olduğunu açığa çıkarmak için fotoğraflarını Facebook'a yükledi. Kullanıcılardan çoğu bu yaratığın bir vatoz balığı olduğunu söyledi.

Yeni Zelanda Su ve Atmosfer Araştırma Enstitüsü'nden Malcolm Francis de bu canlının Dipturus nasutus, yani Yeni Zelanda derin deniz vatozu olduğunu ifade etti. Francis'e göre, deniz diplerinde yaşayan bu canlı, bir balıkçı tarafından yakalandıktan sonra tekrar denize düşmüş ve daha sonra kıyıya vurmuş olabilir.

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