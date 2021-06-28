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Uzaylıların Bizi Görebileceği 29 Gezegen Tespit Edildi

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Uzaylıların varlığı yıllardır devam eden bir tartışma konusu. Bilim insanları Dünya'nın uzaydan gözlemlenebileceği 29 gezegen tespit etti.
Uzaylıların Bizi Görebileceği 29 Gezegen Tespit Edildi

Uzaylıların varlığı yıllardır devam eden bir tartışma konusu. Bilim insanları Dünya'nın uzaydan gözlemlenebileceği 29 gezegen tespit etti.

Gök bilimciler, akıllı yaşam formlarının, Dünya'yı gözlemlemesi için iyi birer konumda yer alan 29 gezegen tespit etti.

The Guardian'daki habere göre, keşif Cornell Üniversitesi astronomi profesörü Lisa Kaltenegger ve Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nden astrofizikçi Jackie Faherty tarafından yapıldı.

İki bilim insanı hangi yıldız sistemlerinin Dünya geçişini gözlemlemede iyi bir konumda olduğunu bulmak için Avrupa Uzay Ajansının "Gaia" uydusundan elde edilen verilere göre hazırlanan yıldız konumları ve hareketleri kataloğuna başvurdu.

Kaltenegger ve Faherty, 326 ışık yılı içinde 5 bin yıl öncesinden 5 bin yıl sonrasına kadar herhangi bir zamanda Güneş'in etrafından geçerken Dünya'yı keşfedebilecekleri 2,034 yıldız sistemi belirledi.

Kaltenegger, "Gezegenleri bulmamızın bir yolu, ev sahibi yıldızlarından gelen ışığın bir kısmını bloke etmeleridir" dedi.


Bu yıldız sistemlerinde yer alan, yaşanabilir olduğu düşünülen 29 gezegenin, Dünya'yı keşfetmek ve radyo-televizyon yayınlarını dinlemek için iyi bir konumda olduğu tahmin ediliyor.

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