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Uzaylılarla ilgili büyük iddia!

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Uzaylılarla ilgili büyük iddia!
4 yıldır sinyal geliyor...

Shiftdelete’in haberine göre uzaylılar, dünyamızla temas sağlamış olabilir. Birbirini tekrarlayan ve aynı bölgeden gelen 6 anlamlı radyo sinyali alan bilim insanları, sinyalin geldiği bölgeyi bir süredir takip ediyordu.

4 YILDIR SİNYALLER GELİYOR

Dünya dışı medeniyetlerden alındığı düşünülen 17 sinyal tespit edildi. ABD’deki Green Bank teleskobu ile tespit edilen sinyallerin anlamını çözmek henüz mümkün olmasa da, sinyallerin doğal yollarla oluşabilme imkanının çok çok düşük olduğunun altı çizildi.

Doğal yollardan oluşamayacak kadar büyük enerjiye sahip olan bu sinyaller, Fast Radio Bursts (FRBs) olarak adlandırılıyor. FRBs oluşumuna neden olabilecek doğal bir olayın ise iki nötron yıldızın çarpışıp kara delik oluşturması olarak ihtimallendiriliyor. 2012 yılından beri gelen bu sinyaller dünya dışı bir medeniyete ait olup olmadığı merakla araştırılıyor.

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