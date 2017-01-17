Üzerinde uyuşturucu bulunan genç, 72 yaşındaki yayaya çarptı

Gönyeli'de yaşanan olayda 25 yaşındaki genç tutuklandı...

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre geçtiğimiz gün (16.01.2017), saat 17.00 sıralarında, Yeniken-Gönyeli’de, 20 Temmuz Sokak üzerinde Mehmet Ulçay (25), yönetimindeki KJ 244 plakalı araçla, yolu karşıya geçmeye çalışan 72 yaşındaki Assaf Telli’ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hafif yaralanan Telli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü Uluçay’ın üzerinde polis tarafından yapılan aramada; yaklaşık 3 gram ağırlığında “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Uluçay’ın uyuşturucu kullandığından dolayı kaza yaptığı da gelen iddialar arasında.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor…

Fotoğraf: Elmas Tokay

Kaynak: Polis Basın Subaylığı/Kıbrıs Gazetesi