Üzerinde uyuşturucu bulunan şahıs tutuklandı

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre, dün (28.04.2017), saat 12:00 sıralarında, H.Ç (E-36), Ercan Devlet Havalimanından KKTC'ye giriş yaptığı sırada narkotik detektör köpeğinin kendisine tepki vermesine müteakip, üzerinde yapılan aramada hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık bir gram ağırlığında madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilen şahıs tutuklanmıştır.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.