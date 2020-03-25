Üzerinde ve Aracında Uyuşturucu Bulunan Şahıs Tutuklandı

Gazimağusa’da dün 13.00 sıralarında, M.D (E-27), Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin kendisine yaklaştığını fark ederek, yanında bulundurduğu tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu içeren ucu yanık sarma sigarayı yere attığı esnada tespit edildi.

Polisten yapılan açıklamada, daha sonra M.D’nin aracında yapılan aramada yaklaşık 5 gram hintkeneviri bulunduğu ve MD’nin tutuklandığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.