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Üzerinden 1 yıl geçti ama daha yeni 'Sel Felaketi'nin taslak raporu ele alındı

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Üzerinden 1 yıl geçti ama daha yeni 'Sel Felaketi'nin taslak raporu ele alındı
Üzerinden 1 yıl geçti ama daha yeni 'Sel Felaketi'nin taslak raporu ele alındı

Girne-Lefkoşa Anayolunda Meydana Gelen Sel Felaketinin Oluşum Nedenleri ve Sonucunda Yaşanan Can Kayıpları İle İlgili Yol ve Trafik Güvenliği Konusunda İhmalin Olup Olmadığı İle İlgili Meclis Araştırma Komitesi, gündemindeki taslak raporu değerlendirdi. 

Cumhuriyet Meclisi Girne-Lefkoşa Anayolunda Meydana Gelen Sel Felaketinin Oluşum Nedenleri ve Sonucunda Yaşanan Can Kayıpları İle İlgili Yol ve Trafik Güvenliği Konusunda İhmalin Olup Olmadığı İle İlgili Meclis Araştırma Komitesi, bugün toplandı. 


Meclisten yapılan açıklamaya göre, Girne-Lefkoşa Anayolunda Meydana Gelen Sel Felaketinin Oluşum Nedenleri ve Sonucunda Yaşanan Can Kayıpları İle İlgili Yol ve Trafik Güvenliği Konusunda İhmalin Olup Olmadığı İle İlgili Meclis Araştırma Komitesi, gündemindeki taslak raporu değerlendirdi. 


Araştırma Komitesi, çalışmalarını bir sonraki toplantısında sürdürmeye devam edecek. 


Komite toplantısına, UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fikri Toros, HP Milletvekilleri Hasan Büyükoğlu ile Erek Çağatay, UBP Milletvekili Menteş Gündüz ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı. 

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