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Üzerinden uyuşturucu çıktı

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 Lefkoşa’da dün 14.30 sıralarında polis tarafından Y.Ö (E-35)’nün üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu.
Üzerinden uyuşturucu çıktı

 Lefkoşa’da dün 14.30 sıralarında polis tarafından Y.Ö (E-35)’nün üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu.

Polis açıklamasında ayrıca içerisinde yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde buluann bir öğütücünün de emare olarak alındığı belirtildi.

Bahse konu şahsın kalmakta olduğu evde yapılan aramada ise 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ve üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunan 2 küçük tartı ve yaklaşık 18 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulundu.

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