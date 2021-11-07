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Üzerine Bilimsel Makale Yazıldı: 12 Santimetre Kuyrukla Doğdu

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Brezilya'daki Fortaleza kentinde dünyaya gelen bir çocuk bilim dünyasında şaşkınlık yarattı.
Üzerine Bilimsel Makale Yazıldı: 12 Santimetre Kuyrukla Doğdu

Brezilya’daki Albert Sabin Çocuk Hastanesi’nde bu yıl dünyaya gelen bir çocuk bilim dünyasında şaşkınlık ve heyecan yarattı…

İsmi açıklanmayan küçük çocuğun erken doğumla hayata gözlerini açtığını açıklayan bilim insanları bebeğin 12 santimetrelik bir kuyruğu olduğunu fark etti.

Dünya üzerinde sadece 39 insanda bu durumun görüldüğünü açıklayan uzmanlar bu çocuğun ise 40’ıncı vaka olduğunu açıkladı. Kuyruğun ucunda bir et parçası olduğunu da aktaran bilim insanları yaşananları Journal of Pediatric Surgery Case Reports isimli tıp dergisinde yayınladı.

Bu nadir görülen anomaliyi inceleyen bilim insanları, kuyrukla dünyaya gelen ilk vakanın 19’uncu yüzyılda görüldüğünü aktardı. Normalde anne karnındaki her bebekte kuyruk gelişimi gözlendiğini fakat zaman içinde bunun beden içinde kaldığını aktaran bilim insanları kuyruğun ucundaki et parçasının yağ ve embriyonik dokular olduğu söylerken kuyrukta da kemik olmadığını sadece doku olduğunu duyurdu.

Bilim insanları yapılan incelemeler sonucunda kuyruğun çocuğun sinir sistemine bağlı olmadığını açıklarken incelemelerin devam ettiğini aktardı.

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