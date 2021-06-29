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Uzlaşım Derneği 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı

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Uzlaşım Derneği 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı
Uzlaşım Derneği 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı

28 Haziran saat 18:00’da pandemi şartları gereği Zoom platformunda çevrimiçi gerçekleştirilen 8. olağan genel kurul toplantısında açılışın ardından divan başkanlığına Ülvan Polili, divan sekreterliğine Canan Öztoprak ve Evren Özbir getirildi.

Derneğin faaliyet raporunun genel kurula sunulmasının ardından, derneğin mali raporu sunuldu ve genel kurul tarafından oy birliğiyle aklandı. Yapılan görev dağılımına göre dernek başkanlığına Derviş Yaşar Baha getirilirken, asbaşkan olarak Emine Çolak ve Nüket Gündüz, diğer yönetim kurulu üyeleri olarak Canan Öztoprak, Solmaz Çerkez, Sümer Erkmen, Şule Aker ve Tanur Tsiknakis belirlendi. Yönetim Kurulu yedek üyeleri Ülvan Polili ve Evren Özbir oldu.  Disiplin Kurulu; Eda Hançer Akkor, Layık Topcan Mesutoğlu ve Nafiye Günalp’tan oluşurken, yedek üye ise Ayşe Berkut oldu. Denetleme Kurulu; Adil Küçük, Sonay Çete ve Asuman Bolkan’dan oluşurken, yedek üyeliğe ise Gonce Avaş getirildi. 

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