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Uzman açıkladı: “Etrafımızdaki hasta kişiler bizi iyileşmeye hazırlıyor”

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Bir uzman, etrafında hasta insanlar olan bir kişinin, bağışıklık sistemi potansiyel enfeksiyona karşı hazırlanmaya başladığı için hastalığa daha hazırlıklı olabileceğini söylüyor.
Uzman açıkladı: “Etrafımızdaki hasta kişiler bizi iyileşmeye hazırlıyor”

ABD’deki Chapman Üniversitesi’nde yardımcı doçent olan Dr. Patricia Lopes, etrafında başka hasta insanları gören bir kişinin, bu bilgiyi, bağışıklık sistemini kendini enfeksiyona karşı güçlendirecek şekilde yorumlayacağını söylüyor.

Daily Mail’de yer alan habere göre, Lopes, bunun, virüsler gibi parazitlerin bir kişinin fizyolojisi üzerinde bildiklerinden daha fazla etkisi olduğu anlamına geldiğini söylüyor. Başka bir kişinin hasta olduğuna her tanık olduklarında, vücut, hazırlıklar için enerji harcıyor.

COVID-19 İÇİN DE ETKİLİ OLABİLİR

Bu ay Functional Ecology’de yayınlanan makalesinde Lopes, “Beynimiz hastalıklı insanlardan bilgi alabilir ve ardından fizyolojimizdeki değişiklikleri ortaya çıkarabilir” dedi.

Uzman, Covid-19 veya maymun çiçeği gibi büyük bir salgın bağlamında, bir kişinin etrafındaki parazitler hakkında genel olarak artan farkındalığının, bir şekilde enfeksiyondan kaçınmasına yardımcı olacağının da altını çizdi.

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