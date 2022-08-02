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Uzman açıkladı… Kalp krizinin tedavisi aktivite terapisinde mi yatıyor?

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Kalp krizi geçirdikten sonraki iyileşme sürecini anlatan bir profesör, egzersizin mucizevi bir tedavi olduğunu söylüyor.
Uzman açıkladı… Kalp krizinin tedavisi aktivite terapisinde mi yatıyor?

Şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle kalp krizi geçiren İngiliz profesör doktor Sir Muir Gray, fiziksel aktivitenin iyileşme sürecinde muazzam bir fark yarattığını belirtiyor.

Daily Mail’in haberine göre, Kraliyet Kolejleri Akademisi tarafından “Egzersiz: Mucize Tedavi” başlığıyla yayınlanan bir raporda da, yaygın fiziksel ve zihinsel sağlık sorunları için egzersizin faydaları hakkındaki kanıtlar özetlendi ve faydaların herhangi bir riskten daha ağır bastığı vurgulandı.

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EGZERSİZ YA DA AKTİVİTE TERAPİSİ NASIL UYGULANABİLİR?

Gray’e göre cevap, spor salonlarında çalışan kişisel antrenörlerle çalışmakta yatıyor. Bu profesyoneller grubu, insan vücudu ve psikolojisi hakkında bilgilidir ve sağlık hizmetlerine çekilmeleri gerekir.

Aktivite terapisi, hastalığın tekrarını önleyerek veya depresyon, Tip 2 diyabet ve yüksek tansiyon gibi uzun süreli rahatsızlıkları olan kişileri tedavi ederek sağlık hizmeti talebini önemli ölçüde azaltabilir. Ayrıca, kırılganlık, sakatlık ve bunamanın başlamasını önleyerek veya geciktirerek sosyal bakım ihtiyacını da azaltacaktır.

Gray, bunun sadece insanların daha uzun yaşamasına yardımcı olmak için ölüm oranını azaltmakla ilgili değil, insanların daha uzun ve daha iyi yaşamasını sağlamakla ilgili olduğunu belirtiyor.

Bu önerileri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz.

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