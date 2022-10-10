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Uzman açıkladı: Yiyecekleri tüketme usulünüz bile önemli

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Bir uzman, günümüzde giderek daha popüler hale gelen ve sağlıklı görünen bazı yiyeceklerin neden tercih edilmemesi gerektiğini anlatırken gıdaları yeme usulünün bile önemli olduğunu söylüyor.
Uzman açıkladı: Yiyecekleri tüketme usulünüz bile önemli

İngiliz epidemiyolog Tim Spector, yayınladığı yeni kitabı “Food For Life”ta, son yıllarda yükselişe geçen sağlıklı yaşam trendinin arka planını anlatıyor.

Sağlıklı görünen birçok yiyeceğin içinde GDO, yapay gıda maddeleri ve kimyasallar bulunduğunu belirten Spector, dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladı.

ISPANAĞI ÇİĞ YEMEYİN

Buğulanmış ıspanak çiğden daha besleyicidir çünkü ıspanak harika bir demir kaynağı olmasına rağmen, çiğ ıspanak emilimini azaltan kimyasal oksalat içerir. Sebzeyi hafifçe buharda pişirip sızma zeytinyağı (sağlıklı yağlar) ile taze limon (C vitamini) eklerseniz, emilimini artırırsınız.

BEBEK HAVUÇLAR TÜKETMEYİN

Kök sebzeler, sağlık veren bileşiklerini kabuğa yakın bir yerde depolar, bu da iç kısmının besleyicilik açısından düşük olduğu anlamına gelir.

Bu nedenle, genellikle daha büyük havuçların ayıklanması ve dış kısımların atılmasıyla oluşturulan “bebek” veya “mini” havuçlardan kaçının.

KENDİNİZ SEÇİN

En besleyici sebze ve meyveler kendi topladıklarınızdır. Çoğu yiyecek, dalından ya da kökünden koparıldıktan sonra besin değerini kaybetmeye başlar.

Mümkün olduğunca, varsa bahçenizde yoksa saksınızda yetiştireceğiniz sebzeler, besin değeri daha yüksek gıdalar elde etmeniz için önemlidir.

HUMUS TÜKETİN

Humusu sevmeseniz de, araştırmalar, glikoz artışları düşürmek için nohutun iyi bir seçenek olabileceğini gösteriyor.

Nohuta ilave edilmiş zeytinyağı, sarımsak, limon suyu ve tahin; lif, protein ve sağlıklı yağların kombinasyonuyla kan şekeri artışını azaltır.

YAĞ KALİTESİNE DİKKAT EDİN

Naturel sızma zeytinyağı en çok taklit edilen ilk üç ürün arasında yer alıyor. Yakın tarihli bir anket, İtalyan sızma zeytinyağının yüzde 40’ının sarı renklendiriciler gibi diğer maddelerle karıştırıldığını ileri sürdü.

Menşe ülke genellikle gizlenir: bir şişe zeytinyağındaki etiket, İtalyan yağının yalnızca yüzde 1’ini içerse bile, yasal olarak Toskana’dan geldiğini iddia edebilir. Diğer yüzde 99, birden fazla ülkeden daha ucuz zeytinyağı olabilir ve kalitesini ve sağlık yararlarını azaltır.

Zeytinyağınızın kalitesini ölçmek için koklayabilirsiniz, küçük üreticilerden satın almak da kaliteyi sağlamanın iyi bir yolu olabilir.

LAHANA DENEYİN

Probiyotik olarak adlandırılan birçok lahana turşusu, onlara daha iyi bir raf ömrü sağlamak için sirke içinde salamura edilir, bu da tüm mikropları öldürür. Lahana turşusunu evde kendiniz yaparak daha iyi bir verim elde edebilirsiniz.

Spector, bunlar dışında su kalitesi, avokado seçimi, işlenmiş gıdalar, orman meyveleri, ekşi maya ekmekler ve tuz tüketimi konusunda da dikkatli olunması gerektiğini savundu.

 

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