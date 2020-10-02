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Uzman: Denizlerimiz plastik çorbasına dönecek

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Doç. Dr. Sedat Gündoğdu, Türkiye’deki plastik atıkların yanı sıra Mısır, Lübnan İsrail, Kıbrıs ve Suriye’nin denize döktüğü çöplerin mikroplastiğe dönüşerek Doğu Akdeniz sahillerine kadar ulaştığını belirtti.
Uzman: Denizlerimiz plastik çorbasına dönecek
plastik-001.jpg‘Plastik çöplüğü’ne dönen Akdeniz’e kıyısı olan Lübnan sahillerinden bir fotoğraf… (Reuters/Arşiv)

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Gündoğdu, tarım ve evsel alanlarda kullanılan plastik parçaların çevreye atılması durumunda, bu parçaların 1 milimetreye kadar küçülerek mikroplastiğe dönüştüğünü belirtti.

‘Balıkların sindirim sistemi tıkanıyor’

Gündoğdu, plastiklerin dönüşümünü ve risklerini şöyle anlattı: “5 milimetrenin altındaki plastiklere mikroplastik diyoruz. Bu parçacıklar gözle görülmüyor. Doğadan toplanması hayli güç, toplansa bile doğal yaşama zarar veriyor. 1 milimetrenin altında olanlar, bu boyuttaki gıdalarla beslenen balıklar için risk. Balıklar bu plastikleri yiyor ve sindirim kanalını tıkıyor. Böylece bu balığı yiyen insana da zarar veriyor.” 

’20 ila 30 partikül plastik yutabiliriz’

Plastik atıkların doğada binlerce yıl kaldığını belirten öğretim üyesi, şöyle devam etti: “Yeni yapılan bir çalışmada yaklaşık 20 milyon ton plastik atığın denizlerde olduğu tahmin ediliyor. Bu rakam, 2030’da 50 milyon tona ulaşacak. Bu miktardaki plastiğin denize karışması demek, denizlerin plastikle bir çorba haline gelmesi anlamı taşıyor. Böyle devam ederse deniz canlılarına yaşam alanı kalmayacak. Ciddi anlamda tek kullanımlık plastik kullanıyoruz, bu plastikleri balıklar yiyor, dolayısıyla balığı yiyen kişiler de bu plastiği yiyecek. Bazı plastikler vardır ki, insan bünyesine girince kanser riskini ortaya çıkarır. Kuzey Doğu Akdeniz, en fazla plastik atığın bulunduğu yer. Bunun yanında Doğu Akdeniz ülkelerinden ciddi anlamda plastik atık bizim sahillerimize geliyor. 1 metrelik alanda bir ila yedi plastik atık var, 100 metrelik bir kulvarda yüzdüğünüz zaman, 20 ila 30 plastik partikül yutma riskimiz var. Mısır, Lübnan İsrail, Kıbrıs ve Suriye’nin denize döktüğü çöpler bu bölgeye kadar ulaşıyor.”

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