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Uzman Dr. Ruso: "Seçilmiş bir kişi tedavi olmak için başka bir ülkeye gidiyor"

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Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'de Göğüs Hastalıkları uzman Doktoru olarak çalışan Derlen Özgeç Ruso dün yaşananlar ile ilgili sosyal medyadan yaşananlarla ilgili açıklama yaptı
Uzman Dr. Ruso: "Seçilmiş bir kişi tedavi olmak için başka bir ülkeye gidiyor"

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'de Göğüs Hastalıkları uzman Doktoru olarak çalışan Derlen Özgeç Ruso dün yaşananlar ile ilgili sosyal medyadan yaşananlarla ilgili açıklama yaptı

İşte o açıklama;

24 saatlik bir nöbetin ardından şuan düşünme fırsatı bulabiliyorum.. 4 gün önce hastaneye yatıp sağlık çalışanlarına teşekkür eden bir kişi 4 gün sonra sağlık çalışanlarını ırkçı söylemlerle nasıl itham edebiliyor? 4 günde değişen ne olabilirdi?? Hızlıca değişen fikirler mi yoksa stratejiler mi?? Bir ülke düşünün ki; yaşadığı ülkeyi sahiplenen seçilmiş bir kişi tedavi olmak için başka bir ülkeye gidiyor.. evet burası ütopyalar ve ironiler ülkesi.. fikirler ayrışabilir ancak bir sağlık çalışanı olarak sağlık çalışanları adına şunu söyleyebilirim ki meslek yaşantımız boyunca din, dil , ırk , cinsiyet ayırt etmeden hasta baktık .. bakmaya da devam edeceğiz..

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