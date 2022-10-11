Uzman estetik cerrahı, altın orana sahip ünlü isimleri açıkladı

Londra'da Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Dr Julian De Silva, en son bilgisayarlı haritalama teknikleri kullanılarak mükemmel görüntünün işareti olan "altın oran"a sahip ünlü isimleri açıkladı.

Antik çağdan bu yana sanat ve mimaride en iyi uyum olarak kabul edilen “altın oran” özellikle ünlülerin dünyasında estetik müdahaleler bu kadar yaygınlaşmışken sık sık gündeme geliyor.

Londra’da estetik merkezi bulunan Dr Julian De Silva da altın oranı baz alarak dünyanın en güzel kadınlarını listeledi. Silva, listesinde altın orana en yakın oranlara sahip isimlere yer verdi.

Silva’nın listesinin en başında ise ünlü oyuncu Jodie Comer, yer aldı. Comer’ı sırasıyla Zendaya ve Bella Hadid izledi. İlk onda yer alan isimler arasında ise Beyoncé, Ariana Grande, Kim Kardashian ve Squid Game yıldızı HoYeon Jung bulunuyor.

Dr De Silva, “Bu yepyeni bilgisayar haritalama teknikleri, birini fiziksel olarak güzel yapan şeyin ne olduğuna dair bazı gizemleri çözmemize izin veriyor. Ve bu teknoloji, hastaların ameliyatını planlarken son derece kullanışlı” diyor.

Altın oran, güzelliği ölçmek için Yunanlılar tarafından geliştirilen matematiksel bir denklem aslında. Denklem, her şeye uygulanabilir ve Leonardo Da Vinci tarafından ünlü eseri Vitruvius Adamı’nda kusursuz insan vücudu için kullanılmıştı.

Dr Julian De Silva da bu orana en yakın oranlara sahip yüzleri açıkladı:

1. JODIE COMER (94,52)

Dr Julian De Silva, “Yüzün tüm unsurları fiziksel mükemmellik için ölçüldüğünde, Jodie Comer açık ara kazanan oldu” diyor ve nedenini şu sözlerle açıklıyor:

“Jodie ayrıca burun genişliği ve uzunluğu için en yüksek puanı aldı ve dudaklarının şekli ve gözlerinin konumu için zirveye en yakın isim. Çenesi güzel şekilli ve genel yüz şekli gerçekten güçlü. Puanını düşürdüğü tek unsur, kaşları.”

2. ZENDAYA (94.37)

Dr De Silva Zendaya için ise şunları söyledi: “Zendaya dudaklar için puanları yüzde 99,5’lik bir puan aldı. Alnı da 98 puan aldı. Sadece burun deliklerinin genişliği ortalamasını düşürdü.”

3. BELLA HADID (94.35)

Dr De Silva’nın altın oran değerlendirmesinden yüksek puan alan bir diğer isim ise Bella Hadid: “Bella, gözlerinin konumu ve ayrıca çenesinin şekli ile listenin tepesinde. Ancak kaşları nedeniyle ilk sırada olmayı kaçırdı.”

Silva’nın ilk 10 listesinin tamamı ise şu şekilde:

1. Jodie Comer – 94.52

2. Zendaya – 94.37

3. Bella Hadid – 94.35

4. Beyoncé – 92.44

5. Ariana Grande – 91.81

6. Taylor Swift – 91.64

7. Jourdan Dunn – 91.39

8. Kim Kardashian – 91.28

9. Deepika Padukone – 91.22

10. HoYeon Jung – 89.63