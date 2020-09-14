  • BIST 1.103
  • Altın 468,515
  • Dolar 7,4735
  • Euro 8,8528
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1996 test yapıldı, 20 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi

Uzman isim açıklama geldi: İşte koronavirüsten korunmanın en akılcı yolu

» »
Corona virüs salgınında hasta sayıları yükselmeye devam ederken, yurttaşlar da salgından kendilerini korumak için çeşitli yollar arıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Metin Okucu’yu koronavirüsten korunmak için en akılcı çözümleri açıkladı.
Uzman isim açıklama geldi: İşte koronavirüsten korunmanın en akılcı yolu

Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürüyor. Salgın nedeniyle ülkemizde de her gün onlarca vatandaş hayatını kaybediyor. Normalleşme dönemi ile birlikte hasta sayıları da artışa geçmişti. Hasta sayılarındaki yükselişin ardından vatandaşlar da koronavirüsten korunmak için hangi yollara başvurmalarını gerektiğini merak etmeye başladı.

Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre; Covid-19 hastalığının bulaşmasına engel olmak veya riski azaltmak için en etkili unsurlar olarak kabul edilen maske ve el yıkamanın yanına en az onlar kadar etkili olduğu belirtilen sosyal mesafeyi de eklemek gerekiyor. Bu, hasta olan veya ‘asemptomatik’ diye adlandırılıp hasta olduğu halde hiç belirti göstermeyen kişilerle araya konulması gereken uzaklık anlamına geliyor.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr Metin Okucu’ya göre çok eski bilgilere dayanan ve uzun zamandır bilinen mesafe kuralı yararlı olsa da içinde eksiklikler barındırıyor. Uzm. Dr. Metin Okucu, Covid-19’dan kendi risk analizimizi yaparak korunabileceğimize dikkat çekerek, “Günlük hayatımızı yaşarken aşağıdaki verileri bir kontrol listesi ya da bir tür riskmetre olarak kullanabiliriz. Düşük riskli yerlerde bulunarak daha özgür ve ‘eski normal’e daha yakın yaşarken riskin yüksek olduğu durumları hemen fark edip gerekeni yaparak hem kendimizi hem de ailemizi daha iyi koruyabiliriz” diyor.

RİSKMETRENİN DÜŞÜK OLDUĞU DURUMLAR (AZ RİSKLİ)

*MASKENİZ YOK ama kısa süreli temas ( 5 dakikadan az) söz konusu ise: Ortamda az sayıda kişi bulunuyorsa, konuşan yoksa, açık alan veya iyi havalanan kapalı mekan az riskli. Ortamda az sayıda kişi bulunuyor ama karşılıklı konuşma varsa, sadece açık alan az riskli.

*MASKENİZ YOK ve uzun süreli temas söz konusu ise: Sadece az sayıda kişinin bulunduğu ve konuşmanın olmadığı açık alanlar az riskli.

*MASKENİZ VAR ve kısa süreli temas ( 5 dakikadan az) söz konusu ise: Sessiz veya karşılıklı konuşulan her ortam az riskli. Bağırma veya şarkı söyleme var ise sadece kalabalık olmayan açık alan veya iyi havalanan kapalı mekanlar az riskli.

*MASKENİZ VAR ve uzun süreli temas söz konusu ise: Sessiz veya konuşulan ve kalabalık olmayan açık alan veya iyi havalanan kapalı mekanlar az riskli. Bağırma veya şarkı söyleme var ise sadece açık alanlar az riskli. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İlk yardımda doğru bilinen 10 yanlış!13 Eylül 2020 Pazar 22:19
  • TIP-İŞ çifte standarda tepki gösterdi!13 Eylül 2020 Pazar 21:46
  • Grip ve ve Covid-19'a aynı anda yakalanmak mümkün mü? Bu durumda ne yapılmalı?13 Eylül 2020 Pazar 21:30
  • Doktor: Maskeyi kola takanların solunum cihazına bağlandığını görünce üzülüyoruz13 Eylül 2020 Pazar 21:16
  • Protez saç sağlıklı mı?13 Eylül 2020 Pazar 20:47
  • Koronavirüs tedavisinde yeni gelişme!13 Eylül 2020 Pazar 20:34
  • Korona'ya yakalananların sayısı 29 milyona yaklaştı13 Eylül 2020 Pazar 19:48
  • Günde 4 saatin üzerinde cep telefonu kullanmak sağlığı böyle tehdit ediyor13 Eylül 2020 Pazar 19:48
  • Pandemi merkezinde kapı yok haberlerinden sonra Bakanlık harekete geçi!...13 Eylül 2020 Pazar 18:28
  • Koronavirüs aşısı: Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın testleri yeniden başlıyor13 Eylül 2020 Pazar 10:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti