Uzman isim açıklama geldi: İşte koronavirüsten korunmanın en akılcı yolu

Corona virüs salgınında hasta sayıları yükselmeye devam ederken, yurttaşlar da salgından kendilerini korumak için çeşitli yollar arıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Metin Okucu’yu koronavirüsten korunmak için en akılcı çözümleri açıkladı.

Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürüyor. Salgın nedeniyle ülkemizde de her gün onlarca vatandaş hayatını kaybediyor. Normalleşme dönemi ile birlikte hasta sayıları da artışa geçmişti. Hasta sayılarındaki yükselişin ardından vatandaşlar da koronavirüsten korunmak için hangi yollara başvurmalarını gerektiğini merak etmeye başladı.

Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre; Covid-19 hastalığının bulaşmasına engel olmak veya riski azaltmak için en etkili unsurlar olarak kabul edilen maske ve el yıkamanın yanına en az onlar kadar etkili olduğu belirtilen sosyal mesafeyi de eklemek gerekiyor. Bu, hasta olan veya ‘asemptomatik’ diye adlandırılıp hasta olduğu halde hiç belirti göstermeyen kişilerle araya konulması gereken uzaklık anlamına geliyor.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr Metin Okucu’ya göre çok eski bilgilere dayanan ve uzun zamandır bilinen mesafe kuralı yararlı olsa da içinde eksiklikler barındırıyor. Uzm. Dr. Metin Okucu, Covid-19’dan kendi risk analizimizi yaparak korunabileceğimize dikkat çekerek, “Günlük hayatımızı yaşarken aşağıdaki verileri bir kontrol listesi ya da bir tür riskmetre olarak kullanabiliriz. Düşük riskli yerlerde bulunarak daha özgür ve ‘eski normal’e daha yakın yaşarken riskin yüksek olduğu durumları hemen fark edip gerekeni yaparak hem kendimizi hem de ailemizi daha iyi koruyabiliriz” diyor.

RİSKMETRENİN DÜŞÜK OLDUĞU DURUMLAR (AZ RİSKLİ)

*MASKENİZ YOK ama kısa süreli temas ( 5 dakikadan az) söz konusu ise: Ortamda az sayıda kişi bulunuyorsa, konuşan yoksa, açık alan veya iyi havalanan kapalı mekan az riskli. Ortamda az sayıda kişi bulunuyor ama karşılıklı konuşma varsa, sadece açık alan az riskli.

*MASKENİZ YOK ve uzun süreli temas söz konusu ise: Sadece az sayıda kişinin bulunduğu ve konuşmanın olmadığı açık alanlar az riskli.

*MASKENİZ VAR ve kısa süreli temas ( 5 dakikadan az) söz konusu ise: Sessiz veya karşılıklı konuşulan her ortam az riskli. Bağırma veya şarkı söyleme var ise sadece kalabalık olmayan açık alan veya iyi havalanan kapalı mekanlar az riskli.

*MASKENİZ VAR ve uzun süreli temas söz konusu ise: Sessiz veya konuşulan ve kalabalık olmayan açık alan veya iyi havalanan kapalı mekanlar az riskli. Bağırma veya şarkı söyleme var ise sadece açık alanlar az riskli.