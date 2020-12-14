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Uzman İsim Koronavirüse Karşı Önerdi! Bağışıklığı Bomba Gibi Yapıyor

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Uzman Diyetisyen Ceren Batmaz Sarı ve İç Hastalıkları Uzmanı Necdet Yetim, koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendirecek besinleri sıraladı.
Uzman İsim Koronavirüse Karşı Önerdi! Bağışıklığı Bomba Gibi Yapıyor

Koronavirüs vakalarının artış göstermesinin ardından bağışıklık sisteminin nasıl güçlü tutulacağı konusu öne çıktı. Vatandaşlara önerilerde bulunan uzmanlar, bu dönemde yeteri kadar dinlenilmesi, vücut sıcaklığının korunması gerektiğini özellikle vitamin ve protein ağırlıklı beslenilmesi gerektiğini söylüyor. Uzman Diyetisyen Ceren Batmaz Sarı ve İç Hastalıkları Uzmanı Necdet Yetim, konu hakkında bilgi verdi.

Koronavirüs vakalarının son günlerde artmasının ardından vatandaşlar, özelikle beslenmelerine daha fazla dikkat etmeye başladı. Virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar için uzmanlar, bolca tüketilmesi gereken besinleri anlattı.

Salgından korunmak için öncelikle vitamin ve mineral yönünden zengin beslenmenin önemine dikkat çeken uzmanlar A, C, D vitaminleri ve minerallerden demir, selenyum ile çinko destekli bir beslenme ile bağışıklık sisteminin güçlendirilebileceğini söylüyor.

Enfeksiyon hastalıklarında her zaman bağışıklık sistemini ayakta tutmanın önemi vurgulayan uzmanlar, bu süre zarfından taze sebze ve meyve tüketiminin oldukça fayda sağladığını hatırlattı.

Vücudun yeteri kadar dinlenmesi önemli

Vücut direncini artırma yollarını anlatan İç Hastalıkları Uzmanı Necdet Yetim "Vücudumuzun bağışıklık sistemi önemli. Vücudunuz ne kadar bağışıklık açısından güçlüyse hastalıklarla o kadar daha az karşılaşıyoruz. Ayrıca hastalıklar daha hafif seyrediyor. Bağışıklık sistemi için en önemli şeyler şunlar. Bir, vücudun yeteri kadar dinlenmesi. Bu çok önemli bir konu ancak ihmal ediliyor. Yeteri kadar uyku önemlidir.

Proteinler antikor oluşmasını sağlıyor

Bunun yanında bağışıklığın güçlü olması için diğer önemli konuların başında vitaminler geliyor. Yeterli vitamin almak da önemli. Vitaminlerde iş bitmiyor, proteinler de önemli. Proteinler antikor oluşmasını sağlar.

Aşırı diyet ya da perhiz yapmayın

Bunun yanında vücudumuzun kalorisini iyi tutmak önemli. Bu dönemde aşırı diyet ya da perhiz önermeyiz. Dengeli bir şekilde beslenmeli ve yeteri miktarda sıvı almalıyız.

Vücut sıcaklığını koruyun

Vücut sıcaklığı da önemli. Vücudumuzun sıcaklığını korumalıyız. Vücut sıcaklığımız düşünce direncimiz de düşüyor'' açıklamasında bulundu. Uzman Diyetisyen Ceren Batmaz Sarı ise, "Pandeminin yükselişe geçtiği bugünlerde doğru beslenme çok önemli. Özellikle antioksidan zengin olan, vitamin ile minarelerden güçlü meyve ve sebzelere yer vermek önemli. Güçlü bir bağışıklık için önemli olan bir diğer nokta ise bağırsak sağlığımızı korumamız.

Bağırsak sağlığımızı destekleyecek probiyotikten zengin kefir ve yoğurtları tercih edebiliriz. Pandemi sürecinde en önemli vitaminlerden birisi D vitaminidir.

D vitamini almak için mantar ve yumurta sarısı tüketin

D vitamininden zengin süt ürünleriyle, mantar ve yumurta sarısı gibi ürünlere de beslenmemizde yer vermeliyiz. Hafta sonu evde kaldığımız dönem hem hareketsizliğe bağlı olarak hem enerji harcamamız azalıyor hem de can sıkıntısından yemek yeme eğilimimiz artıyor. Bu da tabii ki kilo artışıyla karşımıza çıkıyor. Bunun için özellikle kahvaltı ve akşam yemekleri arasına özelikle 1 ya da 2 ara öğün yapmak, hem iştah kontrolümüzü sağlayacak hem de fazla kilo alımımızı engelleyecek.

Öneri

Sabahları yumurta, peynir, zeytin, mevsim salatası ve tam tahıllarla hazırlanmış dengeli bir kahvaltıdan sonra gün içerisinde kuru ve taze meyveler; fındık, fıstık ve badem gibi yağlı tohumlar ayran, kefir gibi süt ürünleriyle hafif ara öğünler yapabiliriz.

Akşamları da ton balıklı, tavuklu, etli veya kuru baklagillerle hazırlanmış bir salata yanında yoğurt ve çorbayla da yine dengeli ve besleyici bir menü oluşturmak mümkün" diye konuştu.

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