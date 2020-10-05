  • BIST 1.155
  • Altın 470,165
  • Dolar 7,7108
  • Euro 9,0549
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1335 test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı, 16 kişi taburcu edildi

Uzman isim virüste ana bulaştırıcı unsuru açıkladı. Tek bir şeye dikkat çekti

» »
Bu virüste kaynak sadece insan. Hayvandan, yemeklerden, dışkıdan, idrardan bulaşmıyor. Tek taşıyıcı, bulaştırıcı insan. Bu nedenle çok kolaylıkla korunabiliriz
Uzman isim virüste ana bulaştırıcı unsuru açıkladı. Tek bir şeye dikkat çekti

Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, en kalabalık bölgelerden olan Havra Sokağı'nda, esnaf ile müşterileri korona virüs salgınına karşı uyardı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarının önemine değinen Rodoplu, "Bu virüste kaynak sadece insan. Hayvandan, yemeklerden, dışkıdan, idrardan bulaşmıyor. Tek taşıyıcı, bulaştırıcı insan. Bu nedenle çok kolaylıkla korunabiliriz" dedi.

Ülkümen Rodoplu, esnafa ve alışverişe gelen kişilere tedbirlerin önemini hatırlattı.

“BU ÖNLEMLER ALINIRSA YÜZDE 100’E YAKIN KORUNABİLİYORUZ”

Korona virüsten bazı önlemlerle yüzde 100’e yakın korunabileceğine dikkat çeken Rodoplu, “Doğru ve güvenilir bir maske çok önemli. 1,5 metre sosyal mesafe, sık sık 20 saniye sabunlu suyla el yıkamayla beraber uygulanmalı. Eller yüzde 60- 70 alkol bazlı dezenfektanla temizlenmeli. Bu önlemler alındığında neredeyse yüzde 100'e yakın korunabiliyoruz” dedi.

"KAYNAK SADECE İNSAN"

Korona virüste tek taşıyıcı ve bulaştırıcının insan olduğunu belirten Rodoplu, “Bu virüste kaynak sadece insan. Hayvandan, yemeklerden, dışkıdan, idrardan bulaşmıyor. Tek taşıyıcı, bulaştırıcı insan. Bu nedenle çok kolaylıkla korunabiliriz. Bugünlerde aramıza mesafe koyup, maske takacağız. Bu önlemlerle koruyuculuk yüzde 98'e çıkıyor. Bu çok iyi bir oran" diye konuştu.

Toplumdaki herkesin kurallara uyması halinde hastalığın kolayca atlatılabileceğini aktaran Uzman Doktor Rodoplu, "Eğer kurallara toplum olarak hepimiz uyarsak 'Bana ne' demezsek bu işi yenebiliriz. Bazı insanlar 'Bende hastalık yok ki' diye düşünüyor. Fakat sizi karşı taraftan korumak için de maskeye ihtiyacınız var. Sadece kendiniz değil evdeki çocuğunuz, eşiniz, anne ve babanızı korumanız için. Önce kendimiz için maske ve sosyal mesafe çok önemli" dedi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kenzo markasının kurucusu Kenzo Takada, 81 yaşında koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi04 Ekim 2020 Pazar 22:05
  • Bağışıklık sistemini güçlendirecek 5 öneri04 Ekim 2020 Pazar 21:45
  • Koronavirüs: Hollanda okullarda havalandırma için 360 milyon euro ayırdı04 Ekim 2020 Pazar 20:45
  • Ölümsüzlük iksiri gibi. İçen hasta olmuyor04 Ekim 2020 Pazar 19:15
  • Kalp hastalıkları anne karnında tespit edilebilir mi?03 Ekim 2020 Cumartesi 21:15
  • Covid-19 salgını, depresyonu 3 kat artırdı03 Ekim 2020 Cumartesi 20:53
  • Akciğerlerin kendini temizlemesini sağlayan 10 besin03 Ekim 2020 Cumartesi 20:45
  • Prof. Dr. Canan Karatay'dan Covid-19 tavsiyeleri03 Ekim 2020 Cumartesi 19:45
  • Maskenin altındaki 'ağır makyaj' tehlike saçıyor!03 Ekim 2020 Cumartesi 19:15
  • Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 34 milyon 836 bini aştı03 Ekim 2020 Cumartesi 16:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti