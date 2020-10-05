Uzman isim virüste ana bulaştırıcı unsuru açıkladı. Tek bir şeye dikkat çekti

Bu virüste kaynak sadece insan. Hayvandan, yemeklerden, dışkıdan, idrardan bulaşmıyor. Tek taşıyıcı, bulaştırıcı insan. Bu nedenle çok kolaylıkla korunabiliriz

Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, en kalabalık bölgelerden olan Havra Sokağı'nda, esnaf ile müşterileri korona virüs salgınına karşı uyardı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarının önemine değinen Rodoplu, "Bu virüste kaynak sadece insan. Hayvandan, yemeklerden, dışkıdan, idrardan bulaşmıyor. Tek taşıyıcı, bulaştırıcı insan. Bu nedenle çok kolaylıkla korunabiliriz" dedi.

Ülkümen Rodoplu, esnafa ve alışverişe gelen kişilere tedbirlerin önemini hatırlattı.

“BU ÖNLEMLER ALINIRSA YÜZDE 100’E YAKIN KORUNABİLİYORUZ”

Korona virüsten bazı önlemlerle yüzde 100’e yakın korunabileceğine dikkat çeken Rodoplu, “Doğru ve güvenilir bir maske çok önemli. 1,5 metre sosyal mesafe, sık sık 20 saniye sabunlu suyla el yıkamayla beraber uygulanmalı. Eller yüzde 60- 70 alkol bazlı dezenfektanla temizlenmeli. Bu önlemler alındığında neredeyse yüzde 100'e yakın korunabiliyoruz” dedi.

"KAYNAK SADECE İNSAN"

Korona virüste tek taşıyıcı ve bulaştırıcının insan olduğunu belirten Rodoplu, “Bu virüste kaynak sadece insan. Hayvandan, yemeklerden, dışkıdan, idrardan bulaşmıyor. Tek taşıyıcı, bulaştırıcı insan. Bu nedenle çok kolaylıkla korunabiliriz. Bugünlerde aramıza mesafe koyup, maske takacağız. Bu önlemlerle koruyuculuk yüzde 98'e çıkıyor. Bu çok iyi bir oran" diye konuştu.

Toplumdaki herkesin kurallara uyması halinde hastalığın kolayca atlatılabileceğini aktaran Uzman Doktor Rodoplu, "Eğer kurallara toplum olarak hepimiz uyarsak 'Bana ne' demezsek bu işi yenebiliriz. Bazı insanlar 'Bende hastalık yok ki' diye düşünüyor. Fakat sizi karşı taraftan korumak için de maskeye ihtiyacınız var. Sadece kendiniz değil evdeki çocuğunuz, eşiniz, anne ve babanızı korumanız için. Önce kendimiz için maske ve sosyal mesafe çok önemli" dedi.