Uzman isimden korkutan uyarı: Yeni bir dalga var!

Aile hekimleri arasında yapılan ankete göre özellikle büyükşehirler ve tatil bölgelerinde Covid-19 vaka sayıları tırmanıyor. Son bir ayda vaka sayıları 9 kat artarken uzmanlar önlemlerin arttırılması konusunda uyarıyor.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yayınladığı bayram mesajında Covid-19 vaka sayılarının yurt genelinde arttığını belirtmiş ve uyarmıştı.

Haziran başından itibaren vaka sayılarına baktığımızda ise vaka sayılarındaki artış net bir şekilde görülüyor.

30 Mayıs-5 Haziran arasında toplam vaka sayısı 7 bin 332 iken, 27 Haziran-3 Temmuz arasındaki vaka sayısı 57 bin 113'e çıktı.

Uzmanlar bu artıştaki en önemli sebebin önlemlerin tamamen kaldırılması ve aşı bağışıklığın azalması olduğunu düşünüyor.

YENİ BİR DALGA VAR, SAYILAR DAHA DA ARTACAK

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ertuğrul Oruç, maskenin ve HES Kodu gibi sınırlamaların kaldırılmasının artışta temel etken olduğunu belirtirken şunları söyledi:

*Sadece aşıyla büyümeyi önleyemeyiz. Çok ciddi bir yayılma var. Yaygın test de yapılmadığı için bu durum ortaya çıkıyor.

*Hastaneye başvuranların tamamına test yapılmıyor. Ağır geçirenlere test yapılıyor. Sadece bizde değil dünyada Avrupa'da da artmış durumda.

*Dünya açısından da yeni bir dalga var. Bayramda görüşmeler, ziyaretler olduğu için bu sayılar daha da artacaktır. Ek bir önlem de alınması gerekiyor.

CORONA VAKALARINDA ARTIŞLAR VAR

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği de 400 aile hekiminin katıldığı bir anket yaptı. Elde edilen veriler Türkiye genelindeki artışı doğruluyor.

TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Emrah Kırımlı artışı şöyle değerlendirdi:

*Salgının başından bu yana gördüğümüz üzere vakalar önce İstanbul'da artışa geçti. 10 gün kadar önce az sayıda yapılan testlere rağmen vakalar artmaya başladı.

*Biz de 6 Temmuz günü ankete başladık. Elde ettiğimiz verilere bakınca İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler, Muğla gibi turizm bölgelerinde belirgin artışlar sürüyor.

*Anadolu'da ise İstanbul'un bir ay önceki hali gibi bir görüntü var. Ancak biliyoruz ki bayram tatili büyükşehirlerden bu illere yoğun bir insan hareketine yol açtı.

*Bu süreçte ne yazık ki İstanbul'da Anadolu'ya taşınan bir hastalık sürecini yaşadık, yaşıyoruz.

SAĞLIK ORTAMIMIZ BİR SUÇ MAHALLİNE DÖNÜŞTÜ

“İki günlük iş bırakmamızda bize ‘Hastalar ne olacak?' diye soranlar bu hastalık İstanbul'a ve turizm bölgelerine nasıl geldi, nasıl yayılıyor diye sormuyor” diyen Kırımlı, şöyle konuştu:

*İş bırakma eylemimizde kimse fazla hastalanmaz ya da ölmezken tedbirsiz bırakılan Covid-19'un altıncı dalgasının hasta ettiklerinin hesabını kim verecek? Sağlık ortamımız bir suç mahalline dönüştü.

*Sağlık çalışanlarına saldırılıyor, toplum sağlığı tümüyle kaderine terk ediliyor. Daha çok hasta bak baskısıyla hasta güvenliği yok ediliyor. Karşı çıkanlara ise organize bir saldırı var.

*Hepimiz sağlığımızı, canımızı, paramızı kaybederken; ticari hastane sahipleri, medikal ürün satıcıları ve şehir hastaneleri müteahhitleri sürekli kar ediyorlar. Buna karşı çıkan biz sağlık çalışanları da itiraz ediyoruz diye suçlanıyoruz.

İstanbul Tabip Odası, artan vakalara karşı geçen hafta 14 maddelik öneri listesi yayınladı.

Tabip odasına göre, toplu taşıma gibi kamusal alanlarda tekrar maske zorunlu olmalı, vaka sayıları il, ilçe tabanlı açıklanmalı, eksik aşılanmanın önüne geçilmeli, yeni tip mRNA aşıları temin edilmeli, okullar eğitime başlamadan önce altı aydan büyük herkese aşı hakkı tanınmalı, teste erişim kolaylaştırılmalı.