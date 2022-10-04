Uzman, kan dolaşımının cinsel hayatı nasıl etkilediğini açıkladı

Bir endokrinolog, çok fazla kırmızı et veya dondurma yemenin damarlara zarar vererek ereksiyonu sürdürmeyi veya orgazm olmayı zorlaştırdığını belirtti.

Kanın akışının ve içeriğinin cinsel yaşamda çok önemli bir rol oynadığını söyleyen New Yorklu endokrinolog Dr. Florence Comite, dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladı.

Comite’e göre, kan dolaşımında çok fazla şeker, kolesterol ve demir bulunması damarları daraltarak kanın penise veya vajinaya ulaşmasını zorlaştırabilir.

Erkeklerde bu, ereksiyonu zorlaştırabilir veya dengesiz hale getirebilir ancak sonuç olarak her iki cinsiyet de libidoda durgunluk yaşayabilir.

Yüksek tansiyon, düz kasların gevşemesine yardımcı olan ve orgazmı zorlaştıran bir kimyasal olan nitrik oksit düzeylerini de düşürebilir.

BARBUNYA VE BALIK FAYDALI

İyi haber ise kanla ilgili yatak odası sorunlarının çoğunun bazı basit diyet değişiklikleriyle tersine çevrilebilmesi.

Dr. Comite, “bir kişinin diyetini seks için iyi olan daha fazla vitamin ve minerali içerecek şekilde değiştirmek, ‘kötü kan’ gelişimine neden olan gıdalardan kaçınmak bazıları için bir nimet olabilir” diyor.

Barbunya, flavonoid bakımından zengin meyveler ve B6 vitamini ile dolu yağlı balıklar gibi çinko oranı yüksek yiyecekler yemek, atardamarları temizlemeye ve kan akışını iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Dr. Cormite, kanın kendisinin “kötü” olamayacağını, ancak bir kişinin kanındaki içeriğin onu daha az sağlıklı hale getirebileceğini belirtiyor.