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Uzman kardiyolog kalp hastalığı için uyardı: “Belirtiler görmezden geliniyor”

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Ünlü bir kardiyolog olan Doktor Ameet Bakhai, her yıl yüz binlerce insanın ölümüne neden olan kalp hastalığı için uyardı.
Uzman kardiyolog kalp hastalığı için uyardı: “Belirtiler görmezden geliniyor”

Ölümcül sonuçlar doğurabilen kalp hastalıklarından pek çok kişi korksa da çoğu zaman belirtileri görmezden geliniyor ya da fark edilmiyor bile. Londra’daki Spire Bushey Hastanesi’nde görev alan Doktor Ameet Bakhai, insanların kalp sorunlarına dair işaretleri önemsemediklerini söylüyor.

Dr Bakhai, genelde birçok insanın baş dönmesi ve bacak şişmesi gibi belirtilerin başka bir şeyden kaynaklandığını düşündüğünü, bu nedenle de kalp ile ilgili rahatsızlığın teşhis edilmesinde geç kalındığını söylüyor. Bakhai, merdivenlerden yukarı çıkarken nefes darlığı yaşamanın sinyaller arasında olduğunu belirtiyor.

Bakhai’nin dikkat çektiği bir diğer nokta da vücudun pozisyonu oluyor. Doktor; ayakta durma zorluğu gibi bazı belirtilerin, kalbin pozisyonuna uyum sağlamadığını veya vücutta yedek sıvı tuttuğunu gösterdiğini belirtiyor. Asla görmezden gelinmemesi gereken diğer belirtileri de hafif egzersizlerde bile terlemek ve göğüs ağrısıyla bulantı olarak sıralıyor.

HERKES KORKUYOR AMA KİMSE DİKKAT ETMİYOR

Ancak 2 bin yetişkin arasında yapılan incelemede denekler, Doktor Bakhai’nin dile getirdiği belirtilerin kalple ilişkili olduğunu düşünmediklerini söyledi.

Dr Bakhai, “Kalp sorunları genellikle daha da kötüleşebilir, uyarılara dikkat edersek önlenebilir” derken, kalbe bakmanın gerekli olduğunu ve öncelik verilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Spor beslenme uzmanı Rob Hobson ise, insanların sağlıkları hakkında söyledikleri ve yaptıkları arasında çelişki olduğuna dikkat çekiyor. Hobson, insanların kalp sağlığına önem vermelerine rağmen belirtileri yok saydıklarını ve bunun için bir şey yapmadıklarını söylüyor:

“Milyonlar, kalp sağlığının hayati önem taşıdığını ancak uyarı işaretlerini görmezden geldiğini ve abur cubur yemek, sigara içmek gibi sağlıklı olmayan şeyler yaptığını biliyor ve araştırma, insanların değişiklik yapmaya çalıştığını ancak açık bir bilgi eksikliği olduğunu gösteriyor.”

Bakhai, ayrıca Covid’in de kalp sağlığı açısından tehdit oluşturduğunu belirtiyor. 2021 NHS çalışması, Covid ile hastaneye yatırılan insanların yarısından fazlasında virüsün kalbe zarar verdiğini buldu.

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