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Uzman kilo verebilmenin formülünü açıkladı

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Bir uzman, kilo verebilmek için uygulanacak sağlıklı ve etkili bir yöntemi paylaştı.
Uzman kilo verebilmenin formülünü açıkladı

İngiltere’deki King’s College London’da genetik epidemiyoloji uzmanı olan Profesör Tim Spector, öğünler arasında bir şey yememe tavsiyelerinin bilimsel gerçeklerle desteklendiğini ortaya koydu.

Daily Mail’in haberine göre, Spector, “İnsanlar sağlıkları ve kiloları hakkında endişe duyuyorlarsa, öğün aralarında atıştırmaktan kaçınmaları daha iyidir.”

DAHA FAZLA YEDİRİYOR

“İngiltere’de yaşayan ve obezite sorununa sahip olmayan Akdeniz ülkesi insanlarının tipik olarak öğünler arasında bir şeyler atıştırmamaları oldukça ilgi çekici. İnsanların sabah 11.00 ve 16.00’da bir şeyler yemezlerse acı çekeceği fikri, tuhaf ve yeni” dedi.

Bisküvi, gofret ve cips gibi “sağlıksız” ve “ultra işlenmiş” atıştırmalıkların genel olarak daha acıktırdığını ve daha fazla yedirmeye meyilli olduğunu söyleyen uzman, “Bunların bizi daha acıktırdığına dair sağlam kanıtlar var, çünkü bunları tüketen insanlar doyurucu bir öğün de tükettikleri zaman yüzde 10 daha fazla yemiş oluyorlar” diye ekledi.

Spector, öğün aralarında acıkan kişilerin taze meyve ve kuruyemişleri birlikte tüketerek en sağlıklı atıştırmalık seçimini yapabileceklerini belirtti.

Bu önerileri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz.

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