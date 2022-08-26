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Uzman önerdi… Beyni korumak için uygulanması gereken 5 adım

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Bir sinirbilimci, beyni korumak için yapılması gereken beş şeyi açıkladı.
Uzman önerdi… Beyni korumak için uygulanması gereken 5 adım

Missouri, ABD’den 26 yaşındaki Cody Isabel, 122.000’den fazla takipçisiyle nöroloji ipuçlarını paylaşan TikTok kanalından düzenli olarak videolar yayınlıyor.

Daily Mail’in haberine göre, 1,3 milyondan fazla görüntülenen bir videoda Isabel, bir sinirbilimci olarak dikkat edilmesi gereken beş şeyi paylaştı.

Genç sinirbilimci, bu noktalara dikkat eden insanların, 30 gün gibi kısa bir sürede zihinsel sağlıklarında, fiziksel sağlıklarında ve genel yaşam tarzlarında bir değişiklik göreceklerine söz verdi.

İşte beyni koruması için dikkat edilmesi gereken beş adım…

 

1. ASLA UYKUNUZU BÖLMEYİN

“Daha az uyku, daha az hayat demektir” diyen Isabel, sürekli uyku eksikliğinin beyne önemli ölçüde zarar verebileceğini belirtiyor.

 

2. DÜZENLİ MEDİTASYON YAPIN

Isabel, günde 10 dakika meditasyon yaptığını ve bunun genel yaşam kalitesini iyileştirdiğini söyledi.

 

3. ALKOLÜ AZALTIN

Amerikan Bağımlılık Merkezleri’ne göre, hem kısa süreli hem de uzun süreli yoğun alkol tüketiminin beyniniz üzerinde olumsuz etkileri olabilir.

 

4. HER GÜN AKTİF OLDUĞUNUZDAN EMİN OLUN

 

Egzersiz yapmanın, sizi mutlu hissettiren dopamin ve endorfin gibi kimyasalları serbest bırakarak ruh halinizi ve genel stresinizi azalttığı da söylenir. Ayrıca egzersiz yapan insanların yapmayanlara göre daha mutlu, daha az stresli ve endişeli oldukları da kanıtlanmıştır.

 

5. BEYNİNİZİ SAĞLIKLI TUTMAK İÇİN KARARLI OLUN

Karar vermek uzun vadede daha iyi odaklanmanıza yardımcı olabilir ve her karar verdiğinizde beyninize her seferinde bir şeye odaklanmayı öğretirsiniz. Bu aynı zamanda daha az beyin sisi ile sonuçlanır, stresi azaltır ve kaygı düzeyini azaltır.

 

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