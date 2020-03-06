Uzman Pasta Şefi Pınar Barut’tan altın madalya!

Yaklaşık 10 yıldır gastronomi ve mutfak sanatları alanında çalıştığını belirten Barut, kariyeri boyunca elde ettiği başarıları mikrofonumuza anlattı.
Anneannesi sayesinde küçük yaşlardan itibaren mutfağa girdiğini dile getiren Barut, gastronomi ve mutfak sanatında başarılı olmak için sabırlı ve disiplinli olmak gerektiğini kaydetti.
Televizyonda yayınlanan programlarla birlikte son yıllarda aşçılık mesleğinin yükselişe geçtiğine işaret eden Barut, gastronomiye merağı olan gençlere tavsiyelerde bulundu.
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