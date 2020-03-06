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Uzman Pasta Şefi Pınar Barut’tan altın madalya!

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Geçtiğimiz ay Almanya’da yapılan Dünya Aşçılık Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Uzman Pasta Şefi Pınar Barut başarı öyküsünü BRT’ye anlattı.
Uzman Pasta Şefi Pınar Barut’tan altın madalya!

Yaklaşık 10 yıldır gastronomi ve mutfak sanatları alanında çalıştığını belirten Barut, kariyeri boyunca elde ettiği başarıları mikrofonumuza anlattı.

Anneannesi sayesinde küçük yaşlardan itibaren mutfağa girdiğini dile getiren Barut, gastronomi ve mutfak sanatında başarılı olmak için sabırlı ve disiplinli olmak gerektiğini kaydetti.

Televizyonda yayınlanan programlarla birlikte son yıllarda aşçılık mesleğinin yükselişe geçtiğine işaret eden Barut, gastronomiye merağı olan gençlere tavsiyelerde bulundu.

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