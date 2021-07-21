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Uzman Psikologdan Çocuklarla Kaliteli Zaman Geçirmenin İpuçları

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Uzman Psikologdan Çocuklarla Kaliteli Zaman Geçirmenin İpuçları
Uzman Psikologdan Çocuklarla Kaliteli Zaman Geçirmenin İpuçları

Uzm. Çocuk ve Ergen Psikoloğu Çağla Akarsel, anne ve babalar için 9 günlük bayram tatilinin çocuklarıyla aralarındaki bağı güçlendirmek için iyi bir fırsat olduğunu söyleyerek ipuçları verdi.

Uzman Çocuk ve Ergen Psikoloğu Çağla Akarsel, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin çocuklarına kaliteli zaman ayıramadığını düşünen anne ve babalar için iyi bir fırsat olduğunu söyledi. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Genel Koordinatörü Akarsel, çocuklarıyla aralarında bağı güçlendirmek isteyenler ebeveynlere "Her ne yapıyorsanız yapın önemli olanın çocuğunuzla kurduğunuz bağ ve paylaşım olduğunu, onların sizlerin ilgisine ve desteğine ihtiyaç duyduğunu unutmayın" diyerek ipucu verdi.

ALTIN KURAL

Ebeveynlerin çocuklarıyla çok zaman geçirmesinin değil "kaliteli zaman" geçirmesinin önemli olduğunu belirten Çocuk ve Ergen Psikoloğu Akarsel, "Çocukla kaliteli vakit geçirmenin en temel kuralı 'iletişimdir'. Çocuğunuzu dinlemek, göz teması kurmak, oyun oynamak, beraber aktiviteler yapmak ve anlamlı sohbetler etmek kaliteli zaman geçirmenin altın kuralıdır" ifadesini kullandı.

İKİ TARAFTA KEYİF ALMALI

Kaliteli zaman geçirirken hem ebeveynler hem de çocukların keyif almaları gerektiğini söyleyen Akarsel, "Çocuğunuzun nelerden keyif aldığını bilmek ve ortak coşku ile onunla paylaşımda bulunmak oldukça önemlidir. Çocuğun ihtiyaçlarını bilmek ve ona cevap vermek, duygularını anlamak ve duyguları ile ilgili konuşmak, oyun esnasında dünyayı nasıl algıladığına ve hangi düşünceleri oyuna taşıdığını bilmek çocuğunuzla ilgili temel ipuçlarını vererek onun dünyasını öğrenmenize olanak sağlayacaktır" dedi.

"DESTEĞİNİZE İHTİYAÇLARI VAR"

Çağla Akarsel sözlerini şöyle sonlandırdı: "Çocuk için yaş düzeyine uygun aktiviteler seçmek, destekleyici oyunlar oynamak en önemlisi ortak kahkahaları paylaşmak çocuğun ebeveyni ile kurduğu bağı güçlendirecek ve gelişimine olumlu yönde katkı sağlayacaktır. Yine de kaliteli zaman geçirmek için mutlaka bir etkinlik yapılması gerekmiyor. Kendi günlük yaşantınız ya da çocuğun size sunduğu bir konu üzerine konuşmak, birlikte kitap okumak da kaliteli zaman kavramı ile ilişkilidir. Her ne yapıyorsanız yapın önemli olanın çocuğunuzla kurduğunuz bağ ve paylaşım olduğunu, çocuklarınızın sizlerin ilgisine ve desteğine ihtiyaç duyduğunu unutmayın" diye konuştu.

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