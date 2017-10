Uzman Sosyolog Salman, halkı sandığa davet ediyor

Milletvekili seçimlerinin yaklaştığı şu günlerde yapılan anketler, halkın önemli bir çoğunluğunun sandıktan uzaklaştığını ortaya koyuyor. Uzman Sosyolog Nihal Salman, halkın "oy vermezsek ne olur" sorusunun yanıtlarını anlatıyor...

Ertuğrul SENOVA/Detay Gazetesi

Koalisyonun büyük ortağı Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) liderleri arasında yaşanan ‘hodri meydanlar’ sonrası, ülke gündemi bir anda değişerek Milletvekili Genel Seçimleri’ne odaklandı.

Seçimler yaklaştıkça çoğalan anketler, halkın azımsanamayacak bir çoğunluğunun sandığa gitmek istemediğini ortaya koyuyor.

Konuyla ilgili DETAY’a konuşan Uzman Sosyolog Nihal Salman, “oy kullanınca ne olacak, ne değişecek” sorularının yanıtlarını anlattı.

“Siyasi görüşünüz, fikriniz ne olursa olsun, cumhuriyetimiz ve demokrasimiz için oy kullanmalısınız” diyen Salman, vatandaşın oy kullanmaması halinde desteklenen parti yerine, seçmenin kendisine ideolojik olarak en uzak duran partiye oy vermiş, o partiyi desteklemiş olduğunu savundu.

“NASIL HAK İDDİA EDECEKSİNİZ?”

Seçmene “oy vermezseniz ülkenin içinde bulunduğu durum ve geleceğiyle ilgili nasıl hak iddia edeceksiniz?” sorusunu yönelten Salman, “böyle bir gelecekte asla şikâyet edemez, başınıza geleceklere katlanmak zorunda kalırsınız” dedi.

Uzman Sosyolog, vatandaşın ne zaman isterse; her an, her gün, her fırsatta tatil yapabileceğini fakat sadece bir gün oy kullanabileceğini işaret ederek, seçmenin oyuna sahip çıkması gerektiğine vurgu yaptı.

Vatandaşın, “benim bir oyumla ne olur ya da şimdiye kadar oy verdik de ne oldu?” sorusunu da yanıtlayan Salman, “kendi düşünceniz ne ise, bunu ifade etmek ve pek çok parti arasından sizin için doğru olanı seçmek, oyunuzu sandıkta kullanmakla olur. Kendiniz, aileniz, ülkeniz için en doğru olanı tercih etmeli ve desteklemelisiniz” açıklamasında bulundu.

Oy kullanmanın, demokrasinin en kutsal görevi ve hakkı olduğuna vurgu yapan Uzman Sosyolog, “oy kullanmak devletimiz ve ülkemizin geleceği için çok önemlidir” dedi.

“OY KULLANMAMAK, AZ GELİİMİŞ DEMOKRASİLERDE GÖRÜLÜYOR”

Anket sonuçlarında çıkan Kıbrıs Türk halkının büyük bir çoğunluğunun oy kullanmama kararının, sadece ‘az gelişmiş demokrasilerde’ görüldüğüne işaret eden Salman, “toplumun büyük çoğunluğunun oy kullanmaması sadece az gelişmiş demokrasilerde görülüyor. Halkın büyük bir çoğunluğu oy kullanmazsa, halkın kendi kendisini yönetmesi de mümkün olamaz. Her ne olursa olsun biliyoruz ki sonunda hükümet kazanacak ve bizler ileride şikâyet edeceğimiz şeyler için söz hakkımız olmasını istiyorsak oy kullanmalıyız“ açıklamasında bulundu.

HALKI SANDIĞA DAVET ETTİ

“Bir sosyolog olarak, halkımızı ülke yönetimindeki katkısı olan oyunu kullanmaya davet ediyorum” diyen Salman, açıklamasında oy kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlara da yer verdi.

Dikkat edilmesi gereken hususların başında, oyun geçerli olması için gereken şartları yerine getirmek olduğunu belirten Uzman Sosyolog, bir diğerinin ise ülkeyi iyi yöneteceğine inanılan parti ya da bireylere oy vermek olduğunu savundu.

“PARTİ VE ADAYLAR İYİ ANALİZ EDİLMELİ”

Seçmenin, parti ve adayları iyi analiz etmesi gerektiğini vurgulayan Salman, “ülkemizde uzun yıllar siyaset halkı temsil edememiş, halkın ihtiyaçlarına hizmet edememiştir. Bugün pek çok kişinin siyasete güveni kalmamıştır” şeklinde konuştu.

EN BÜYÜK TOPLUMSAL HATAMIZ…

Siyasetin kötü yönetilmesinde toplum olarak vatandaşın da suçunun olduğunu belirten Uzman sosyolog, “toplumca en büyük hatamız, kısa süreli menfaatlerimizi göz önünde bulundurarak, oy vermemiz değil mi? işe girmek, herhangi bir işimizi yaptırmak için parti ya da bireylere oy vermedik mi?” sorularını yöneltti.

“SÜREKLİ BEYİN GÖÇÜ VERİYORUZ”

“Uzun yıllar işlerimizi çözsün diye seçtiğimiz siyasiler, sadece bizlerin işlerini yaptı. Topluma hizmet etmedi” diyen Salman, “artık bunun hepimize büyük zarar verdiğini gördük. Her gün kötü olan yollarda öldük ya da sevdiklerimizi kaybettik, iyi bir eğitim alabilmek için dünya kadar para ödemek zorunda bırakıldık, ayni şey sağlığımız için de geçerli. Daha bir sürü sorun iyi bir siyasetimizin olmamasından kaynaklanmakta. İyi eğitim alan çocuklarımız güzel adamıza dönmüyor ya da dönemiyor. Sürekli bir beyin göçü veriyoruz. Nitelikli çocuklarımızın yerine, dış göçlerle niteliksiz nüfuz geliyor. Ve güzel ülkemizde nüfuzun yapısı da siyaset gibi bozularak değişiyor. Haydi, kişisel çıkarlarımızı değil, toplumsal çıkarları düşünerek oy verelim” çağrısında bulundu.

Salman, “toplumu iyi yöneteceğine inandığımız, bizi daha önce hayal kırklığına uğratmayan, dürüst, topluma iyi hizmet edecek insanlara oy vererek, çocuklarımızın geleceğine yatırım yapalım” diyerek sözlerini sonlandırdı.