Uzman, trend haline gelen veganlığın tehlikelerine karşı uyardı

Bir uzman, yeni yılda vegan olma kararının depresyona sokabileceğini, kemik kırılmasına ve düşük yapma riskine neden olabileceği konusunda uyardı.

Yeni bir yılın başlamasıyla vegan olmaya karar verenlerin sayısında bir artış olduğuna dikkat çeken bir uzman, düşünülenin aksine veganlığın oldukça zararlı olduğuna ve kişinin bünyesini güçten düşüreceğine dikkat çekti.

Daily Mail’in haberine göre, İngiltere’nin Cambridge şehrindeki Addenbrooke Hastanesi’nde travma ve ortopedi cerrahı olan Dr. Julian Owen, hayvansal ürünlerin çok önemli olan B12 vitaminini içerdiğini ancak bitki bazlı gıdalarda yetersiz seviyede olduğunu söyledi.

GÜNLÜK TAKVİYE ŞART

Birleşik Krallık’ta yaklaşık 600.000 kişi, et, süt, yumurta ve diğer tüm hayvansal ürünleri hariç tutan vegan beslenme biçimini halihazırda uyguluyor. Rakamlar da, 18 ila 24 yaşları arasındaki sekiz Britanyalıdan birinin yeni yıla Veganuary (vegan-ocak) trendiyle başlamayı planladığını gösteriyor.

B12 vitamininin faydalarını araştıran dünya çapında bir uzmanlar grubuna başkanlık eden Dr. Owen, vegan olmayı planlayan herkesin günlük bir takviye almaya hazır olması gerektiğini söylüyor.

Araştırmalar, B12 vitamininin kan damarlarının ve beyin dokusunun düzgün çalışması için gerekli olduğunu gösteriyor. Bir eksiklik vücutta anormal derecede düşük kırmızı kan hücrelerinin olduğu bir durum olan anemiyi tetikleyebilir, bu da aşırı yorgunluk ve görme sorunları gibi semptomlara yol açar.