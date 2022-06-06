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Uzman uyardı… Bu 5 belirti cilt kanserinin işareti olabilir

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Bir uzman, cilt kanserinin belirtisi sayılabilecek "kırmızı bayrakları" sıraladı.
Uzman uyardı… Bu 5 belirti cilt kanserinin işareti olabilir

Yaz aylarının gelişiyle beraber insanların da güneşe maruz kalma süresinin artacağına dikkat çeken uzmanlar, güneşin zararlı etkilerinin yol açabileceği cilt kanserine karşı uyardı.

Express’in haberine göre, cilt ve saç kliniği Este Medical Group’un CEO’su Sam Cinkir, “cilt kanserinin erken tespiti, onu etkili bir şekilde tedavi etme şansını önemli ölçüde artırabilir, bu nedenle hepimizin dikkat etmesi gereken kırmızı bayrakların farkında olmamız hayati önem taşır.”

“Tüm sağlık sorunları gibi, korunma da tedaviden daha uygundur. İlk etapta cilt kanserinden kaçınmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız ve zararlı UVA ve UVB ışınlarını engellemek için yeterli güneş kremi kullanmak, sadece güneşli havalarda değil, tüm yıl boyunca günlük rutinimizin önemli bir parçası olmalıdır.” dedi.

İşte cilt kanseri için dikkat edebileceğiniz erken uyarı işaretleri…

1. BENLERİN GÖRÜNÜMÜNDE-DOKUSUNDA DEĞİŞİKLİKLER

Çoğumuz, genellikle zararsız olan ancak melanomların gelişmesi için yaygın bir yer olabilen ben adı verilen cilt büyümelerine sahibiz. Oluşabilecek herhangi bir değişiklik için benlerinizi düzenli olarak kontrol etmeniz önemlidir.

2. AYAK VE EL TIRNAĞI DEĞİŞİKLİKLERİ

Cilt kanseri vücudumuzun herhangi bir yerinde gelişebilir, ancak dikkat etmemiz gereken yerlerden biri de tırnaklarımız ve ayak tırnaklarımızdır. Melanomlar, tırnaklarımızın altında koyu lekeler veya çizgiler olarak ortaya çıkabilirken, tırnak çevresindeki deri de koyulaşabilir.

3. KALICI KAŞINTI

Cildimizin zaman zaman kaşınması tamamen doğaldır ve genellikle tamamen zararsızdır. Bununla birlikte, belirli bir bölgede devam ederse, özellikle görünümdeki değişiklikler gibi başka uyarı işaretleri varsa, cilt kanseri belirtisi olabilir.

4. GÖRME BOZUKLUĞU

Melanomlar geleneksel olarak cildimizde görülür, ancak gözlerde de gelişebilir ve görüşümüzde değişikliklere neden olabilirler. Oküler melanom gerçekten ilerleyene kadar fark edilmesi zor olabilir ve semptomlar arasında bulanık görme, renksiz noktalar ve artan sayıda uçuşan cisimler yer alır.

5. PULLU VE KURU BİR CİLT

Cildimiz zaman zaman kuru ve pullu hale gelebilir ve çoğu zaman endişelenecek bir şey yoktur. Ancak kalıcı pullu lekeler bazen cilt kanserinin bir belirtisi olabilir.

Eğer sizde de bu belirtiler bulunuyorsa ve cilt kanseri hakkında endişeleriniz varsa, mümkün olan en kısa sürede doktorunuzla iletişime geçmeniz ve semptomlarınızı kontrol ettirmeniz önem taşıyor.

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