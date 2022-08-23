Uzman uyardı: Erken yaşta menopoz yaşam süresini kısaltıyor

Bir uzman, menopozun birkaç yıl bile geciktirilmesinin bir kadının ömrünü uzatabileceğini, çünkü hormonal değişimin vücudun geri kalanında "daha hızlı" yaşlanmayı tetiklediğini söylüyor.

Buck Yaşlanma Araştırmaları Enstitüsü’nü yöneten bilim insanı Dr. Jennifer Garrison, menopoz sürecinin vücudun hormon dengesini değiştirdiği ve daha hızlı bir düşüşe yol açtığı konusunda uyardı.

Kaliforniya, ABD’deki Life Itself konferansında konuşan Garrison, menopoza yaklaşık 51 yaşından ziyade 40’lı yaşlarında giren kadınların (ortalama yaş) muhtemelen yaşıtlarından daha hızlı yaşlandığını söyledi.

Menopoz, yumurtalıklar daha az östrojen üretmeye başladığında tetiklenen yaşlanmanın doğal bir parçasıdır. Bununla birlikte, neden tetiklendiği ve sağlık risklerinin neler olduğu konusunda şimdiye dek çok az araştırma yapıldı.

YAŞ ARALIĞI VERDİ

Daily Mail’de yer alan habere göre, Garrison, “Bir kadın 20’li yaşlarının sonunda veya 30’lu yaşlarının başındayken vücudu en yüksek performansta çalışıyor, ancak erken menopoza girerse yumurtalıkları belirgin yaşlanma belirtileri gösteriyor.”

“Çalışmalar, daha sonra menopoza giren kadınların daha uzun yaşama eğiliminde olduğunu ve DNA’larını onarma konusunda gelişmiş bir yeteneğe sahip olduğunu gösteriyor.”

“Ancak 40 yaşından önce doğal menopoza giren kadınların (erken) ölme olasılığı, 50 ila 54 yaşları arasında doğal menopoza giren kadınlara göre iki kat daha fazladır” dedi.