  • BIST 3.121,52
  • Altın 1017.072
  • Dolar 18.1092
  • Euro 18.0446
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKALezzetine kanıp aşırıya kaçmayın!

Uzman uyardı: Erken yaşta menopoz yaşam süresini kısaltıyor

» »
Bir uzman, menopozun birkaç yıl bile geciktirilmesinin bir kadının ömrünü uzatabileceğini, çünkü hormonal değişimin vücudun geri kalanında "daha hızlı" yaşlanmayı tetiklediğini söylüyor.
Uzman uyardı: Erken yaşta menopoz yaşam süresini kısaltıyor

Buck Yaşlanma Araştırmaları Enstitüsü’nü yöneten bilim insanı Dr. Jennifer Garrison, menopoz sürecinin vücudun hormon dengesini değiştirdiği ve daha hızlı bir düşüşe yol açtığı konusunda uyardı.

Kaliforniya, ABD’deki Life Itself konferansında konuşan Garrison, menopoza yaklaşık 51 yaşından ziyade 40’lı yaşlarında giren kadınların (ortalama yaş) muhtemelen yaşıtlarından daha hızlı yaşlandığını söyledi.

Menopoz, yumurtalıklar daha az östrojen üretmeye başladığında tetiklenen yaşlanmanın doğal bir parçasıdır. Bununla birlikte, neden tetiklendiği ve sağlık risklerinin neler olduğu konusunda şimdiye dek çok az araştırma yapıldı.

YAŞ ARALIĞI VERDİ

Daily Mail’de yer alan habere göre, Garrison, “Bir kadın 20’li yaşlarının sonunda veya 30’lu yaşlarının başındayken vücudu en yüksek performansta çalışıyor, ancak erken menopoza girerse yumurtalıkları belirgin yaşlanma belirtileri gösteriyor.”

“Çalışmalar, daha sonra menopoza giren kadınların daha uzun yaşama eğiliminde olduğunu ve DNA’larını onarma konusunda gelişmiş bir yeteneğe sahip olduğunu gösteriyor.”

“Ancak 40 yaşından önce doğal menopoza giren kadınların (erken) ölme olasılığı, 50 ila 54 yaşları arasında doğal menopoza giren kadınlara göre iki kat daha fazladır” dedi.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilim insanlarından elektronik sigara içenlere uyarı: İktidarsızlık sebebi10 Ağustos 2022 Çarşamba 23:40
  • Uzmanlar belirtiyor! Orgazm olmak için en uygun pozisyon05 Ağustos 2022 Cuma 23:35
  • Kadınlar da Yumurta Dondurma İşlemine Dikkat!04 Ağustos 2022 Perşembe 07:48
  • Cinsel yolla bulaşıyor02 Ağustos 2022 Salı 23:58
  • Uzmanlardan maymun çiçeği uyarısı: ‘Cinsel partner sayısını azaltın’28 Temmuz 2022 Perşembe 22:01
  • Hamilelik Öncesi Ağız ve Diş Sağlığına Dikkat!26 Temmuz 2022 Salı 09:35
  • Astronotlar uyarıldı: Uzayda mastürbasyon yapmayın24 Temmuz 2022 Pazar 22:51
  • Hamile kalmada erkeğin yaşının da önemi varmış24 Temmuz 2022 Pazar 17:58
  • 8 Adımda yatak odası devrimi!14 Temmuz 2022 Perşembe 12:36
  • Covid-19 aşı merkezleri ve çalışma saatleri açıklandı13 Temmuz 2022 Çarşamba 18:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti