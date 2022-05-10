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Uzman uyardı: Veganlık hamile kalmayı zorlaştırırken sperm kalitesini de etkiliyor

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Bir doğurganlık uzmanı, vegan beslenmenin kadınların hamile kalmasını zorlaştırabileceği ve erkeklerin de sperm kalitesini düşürebileceği konusunda uyardı.
Uzman uyardı: Veganlık hamile kalmayı zorlaştırırken sperm kalitesini de etkiliyor

Üreme biyoloğu Grace Dugdale, meyve, sebze ve bakliyat bakımından sağlıklı bir diyet olmasına rağmen, son yıllarda giderek popülerleşen veganlığın, gebe kalmaya çalışan kadınlar için sorunlara neden olabileceği konusunda uyarıyor.

Daily Mail’de yer alan habere göre, Dugdale, hamile kalmaya çalışan vegan kadınların önemli besin maddelerinden yoksun oldukları için tekrar az miktarda et ve balık yemeye başlamasının faydalı olabileceğini tavsiye ediyor.

Veganlar et yemedikleri için çinko, demir ve B12 vitamini açısından bebeklerini düşürme riski altında olabiliyor. Diğer önemli bir konu ise yağlı balıklardan gelen Omega 3 ve sütle beyaz balıklarda bulunan iyot eksikliği.

ERKEKLER İÇİN DE ZARARLI

Dugdale, “Veganlar ve vejeteryanlar uygun takviyeleri almıyorlarsa, vücutlarındaki bu besinlerin depolarını yeniden inşa etmek için gereken çalışmaları tamamlayabilirler” dedi.

Kısır çiftlere beslenme konusunda danışmanlık yapan biyolog, hafta sonu Londra’da düzenlenen Doğurganlık Etkinliği’nde yer aldı. 

Etkinlikte söz alan Dugdale, “İnsanların neden vegan olduklarını ve kendileri için doğru olduğunu düşündükleri şeyi yapmaları gerektiğinin etik ve çevresel nedenlerini tamamen anlıyorum.”

“Ancak bazen, bu besin maddelerini tüketmeyen ve hamile kalmaya çalışan kadınlara, az miktarda et ve balık yemeye başlamanın yarar sağlayacağını söylüyorum.”

“Vitamin ve mineral seviyelerinin test edilmesi, bir bireyin beslenme düzeninin vücudunun beslenme taleplerini karşılayıp karşılamadığını bize söyler ve vegan hastalar genellikle bebeğin gelişimi için gereken temel besin maddelerinin düşük seviyelerine sahiptir.”

“Yumurta ve süt ürünleri, doğurganlık ve hamilelik için gerekli olan önemli besinleri içerir. Bitki bazlı sütler, inek sütünde olduğu gibi her zaman iyot içermez ve yapraklı yeşil sebzeler demir içerir, ancak emilmesi etteki demir kadar kolay değildir. Ette bulunan çinkonun ve balıkta bulunan Omega 3’ün de erkeklerin sperm sayısını ve spermlerin hareket kabiliyetini artırdığı bulunmuştur” dedi.

Bu tavsiyeleri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz.

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