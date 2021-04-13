Uzmana soruldu: Sinovac az mı koruyor?

Bazı araştırmaların sonuçları ve Çinli bir yetkilinin sözleri Türkiye’deki iki aşıdan Coronovac’ın etkinliğine ilişkin soru işaretlerine yol açtı.

Bazı araştırmaların sonuçları ve Çinli bir yetkilinin sözleri Türkiye’deki iki aşıdan Coronovac’ın etkinliğine ilişkin soru işaretlerine yol açtı.

Her ne kadar uzmanlar ilk günden beri “Bulduğunuz aşıyı yaptırın” dese de söz konusu sonuç ve sözler kafa karıştırdı

Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 aşılarında etkinlik oranı için alt sınır olarak yüzde 50’yi belirlemiş bulunuyor.

Şili Üniversitesi’nin düzenlediği gerçek zamanlı bir araştırmanın sonucuna göre Sinovac’ın aşısında, ilk dozda etkinlik yüzde 3, ikinci doz uygulandıktan iki hafta sonra etkinlik ise yüzde 56 düzeyinde. Bu BioNTech, Moderna gibi mRNA aşılarındaki yüzde 90 düzeylerine kıyasla hayli düşük.

Çin Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) Müdürü Gao Fu’nun, her ne kadar sonradan çark etse de, “Aşılarımızın koruyuculuk oranı yüksek değil” dediği kayda geçmişti.

Brezilya’da yapılan bir araştırmada da Coronovac’ın etkinliği yüzde 50.4, yani tam sınırda çıkmıştı.

Habertürk’ten Muharrem Sarıkaya’nın sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Murat Akova, söz konusu Çinli yetkilinin Sinovac şirketince üretilen Coronovac’ın üretimininin herhangi bir aşamasında bulunmadığını aktardı; yakın zamanda Science Dergisi’nde yayınlanan bilimsel bir makalede Sinovac aşısının Brezilya mutantına karşı da etkili olduğuna ilişkin verileri paylaştı.

Sarıkaya’nın aktardığına göre Akova, aşı aralığının daha da açılması gerektiği görüşünü dile getirip devam etti: “Yapılan çalışmalar da gösteriyor ki aşı aralığı açıldıkça etkisi de yükseliyor. Biz 15 gün arayla Faz-3 çalışmasını yaptık, ancak efektif olmadığı görülüp 28 güne çıkarıldı. Bunun nedeni o sürede daha yüksek antikor üretiyor olmasından. Ancak şu an bunun 1,5 aya çıkarılması öneriliyor…”

Yazıya şöyle devam edildi: “Dikkat çektiği nokta, Türkiye’de aşı olan 65 yaş üstü kesimin hastaneye başvurusunda vaka sayısında bu denli artışa karşın ciddi bir yükseliş olmaması. İkinci doz aşısını olup üzerinden 15 gün geçen kişilerin ağırlıklı bölümünün yoğun bakıma ihtiyaç duymadığını, az bir etkiyle hastalığı atlattığını anımsattı.

Prof. Akova’ya göre aşı çalışıyor ve ileri sürüldüğünün aksine yeni varyantlar üzerindeki etkisi de görülüyor.

Ancak bunun bilimsel anlamda henüz açıklanmış bir verisi yok.

Bazı bilim insanları ve Sağlık Bakanlığı yetkililerinin aktardıklarına göre iki doz aşısı yapılmış 8 milyon kişinin yüzde 80’ini aşanını aşı ciddi anlamda korumuş, yüzde 100’ünde ise ağır seyretmesinin önüne geçmiş.”