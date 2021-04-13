  • BIST 1.378
  • Altın 455,323
  • Dolar 8,1190
  • Euro 9,6930
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA9132 test yapıldı 82 pozitif vaka

Uzmana soruldu: Sinovac az mı koruyor?

» »
Bazı araştırmaların sonuçları ve Çinli bir yetkilinin sözleri Türkiye’deki iki aşıdan Coronovac’ın etkinliğine ilişkin soru işaretlerine yol açtı.
Uzmana soruldu: Sinovac az mı koruyor?

Bazı araştırmaların sonuçları ve Çinli bir yetkilinin sözleri Türkiye’deki iki aşıdan Coronovac’ın etkinliğine ilişkin soru işaretlerine yol açtı.

Her ne kadar uzmanlar ilk günden beri “Bulduğunuz aşıyı yaptırın” dese de söz konusu sonuç ve sözler kafa karıştırdı

Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 aşılarında etkinlik oranı için alt sınır olarak yüzde 50’yi belirlemiş bulunuyor.

Şili Üniversitesi’nin düzenlediği gerçek zamanlı bir araştırmanın sonucuna göre Sinovac’ın aşısında, ilk dozda etkinlik yüzde 3, ikinci doz uygulandıktan iki hafta sonra etkinlik ise yüzde 56 düzeyinde. Bu BioNTech, Moderna gibi mRNA aşılarındaki yüzde 90 düzeylerine kıyasla hayli düşük.

Çin Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) Müdürü Gao Fu’nun, her ne kadar sonradan çark etse de, “Aşılarımızın koruyuculuk oranı yüksek değil” dediği kayda geçmişti.

Brezilya’da yapılan bir araştırmada da Coronovac’ın etkinliği yüzde 50.4, yani tam sınırda çıkmıştı.

Habertürk’ten Muharrem Sarıkaya’nın sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Murat Akova, söz konusu Çinli yetkilinin Sinovac şirketince üretilen Coronovac’ın üretimininin herhangi bir aşamasında bulunmadığını aktardı; yakın zamanda Science Dergisi’nde yayınlanan bilimsel bir makalede Sinovac aşısının Brezilya mutantına karşı da etkili olduğuna ilişkin verileri paylaştı.

Sarıkaya’nın aktardığına göre Akova, aşı aralığının daha da açılması gerektiği görüşünü dile getirip devam etti: “Yapılan çalışmalar da gösteriyor ki aşı aralığı açıldıkça etkisi de yükseliyor. Biz 15 gün arayla Faz-3 çalışmasını yaptık, ancak efektif olmadığı görülüp 28 güne çıkarıldı. Bunun nedeni o sürede daha yüksek antikor üretiyor olmasından. Ancak şu an bunun 1,5 aya çıkarılması öneriliyor…”

Yazıya şöyle devam edildi: “Dikkat çektiği nokta, Türkiye’de aşı olan 65 yaş üstü kesimin hastaneye başvurusunda vaka sayısında bu denli artışa karşın ciddi bir yükseliş olmaması. İkinci doz aşısını olup üzerinden 15 gün geçen kişilerin ağırlıklı bölümünün yoğun bakıma ihtiyaç duymadığını, az bir etkiyle hastalığı atlattığını anımsattı.

Prof. Akova’ya göre aşı çalışıyor ve ileri sürüldüğünün aksine yeni varyantlar üzerindeki etkisi de görülüyor.

Ancak bunun bilimsel anlamda henüz açıklanmış bir verisi yok.

Bazı bilim insanları ve Sağlık Bakanlığı yetkililerinin aktardıklarına göre iki doz aşısı yapılmış 8 milyon kişinin yüzde 80’ini aşanını aşı ciddi anlamda korumuş, yüzde 100’ünde ise ağır seyretmesinin önüne geçmiş.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ünal Üstel: “Ramazan’da alacağımız önlemler toplum sağlığı için fırsat olabilir”13 Nisan 2021 Salı 10:33
  • Üstel: Kapatma gibi bir düşüncemiz yok12 Nisan 2021 Pazartesi 21:29
  • Çinli yetkili: Çin aşılarının koruyuculuk oranının yüksek olmaması bir sorun11 Nisan 2021 Pazar 22:35
  • İngiltere pazartesine kadar Kovid-19'da sürü bağışıklığı eşiğini geçecek11 Nisan 2021 Pazar 20:30
  • ABD'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 4. dalga endişesi yaşanıyor11 Nisan 2021 Pazar 20:10
  • Dünya genelinde 710 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı11 Nisan 2021 Pazar 19:46
  • Avrupa İlaç Ajansı, Johnson and Johnson aşısının pıhtılaşmaya neden olup olmadığını araştırıyor11 Nisan 2021 Pazar 19:32
  • Çinli yetkiliden itiraf: Aşılarımızın koruyuculuk oranı yüksek değil11 Nisan 2021 Pazar 17:59
  • Uzmanlar uyarıyor: Koronavirüs varyantlarına karşı üçüncü doz aşı gerekebilir11 Nisan 2021 Pazar 17:42
  • Hekimler isyan etti! Verdiğimiz emeğin değersizleştirilmesine izin vermeyeceğiz11 Nisan 2021 Pazar 15:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti