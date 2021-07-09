Uzmandan cinsel sağlık tespiti: "Her üç kişiden birinde görülüyor"

Her üç kişiden birinin cinsel yaşamının herhangi bir döneminde en az bir cinsel işlev bozukluğu yaşadığını gösteriyor

Uzmanlara göre dünyanın farklı bölgeleri ve kültürlerinde yapılan araştırmalar cinsel sorunlara genel olarak sık rastlandığı ve her üç kişiden birinin cinsel yaşamının herhangi bir döneminde en az bir cinsel işlev bozukluğu yaşadığını gösteriyor. Farklı toplumlarda yapılan çalışmalar cinsel işlev bozukluklarının rastlanma sıklığı konusunda birbirine benzer sonuçlar veriyor. Ancak kültürel etkenlerle ortaya çıkan bazı farklılıklar da vardır.

ÜLKEMİZ ÖZELİNDE, CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞUNUN SEBEPLERİ NELER?

Ülkemizde, okul çağında başlayan ve yaygın bir şekilde devam eden cinsel eğitimin olmaması ve cinsel bilgi kaynaklarına (okul, öğretmenler, uzmanlar, kitaplar vb. ) yeterli ölçüde ulaşımın sağlanamaması gibi nedenlerle cinsellik alanında ciddi bilgi eksikliği görüldüğünü söyleyen BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi Psikiyatri Bölümünden Uzm. Dr. Çiğdem Demir; bu bilgi eksikliğinin, sağlıklı bir bedene ve psikolojik yapıya sahip olmasına rağmen; çok sayıda bireyin ve çiftin cinsel yaşamlarında sorun yaşamasına, bu nedenle ilişkilerinin bozulmasına neden olabildiğini belirtti.

BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi Psikiyatri Bölümünden Uzm. Dr. Çiğdem Demir açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: “Ülkemizde cinsel sorunların ikinci kaynağı, gelenek ve görenekler, cinselliğe ilişkin önyargı ve tabulardır. Türkiye için cinsel sorunların üçüncü sıklıktaki kaynağı ise psikolojik nedenler ve stres olarak belirlenmiştir.

Ülkemiz için geçerli bu faktörlerin etkisiyle Türkiye ‘de kadınlarda vajinismus ve cinsel istek bozukluklarının, erkeklerde ise erken boşalma ve cinsel istek bozukluklarının daha yüksek oranda rastlandığı söylenebilir.” dedi.

CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞUNUN TEDAVİ SÜRECİ NASIL OLUYOR?

Uzm. Dr. Çiğdem Demir “Cinsel İşlev Bozukluğunun Tedavisi” hakkında şu bilgileri verdi: “Cinsel sorun tıbbi veya biyolojik bir nedene bağlı ise tedavisi ilaç veya diğer tıbbi tedaviler olacaktır. Eğer cinsel sorun psikolojik etmenlerle ilişkili ise veya tıbbi bir nedene bağlı olarak gelişmiş olsa bile psikolojik etmenler durumu ağırlaştırmışsa cinsel terapiler uygulanmalı ya da ilave edilmelidir. Cinsel terapileri ise cinsel terapi konusunda eğitim almış psikiyatristler ve klinik psikologlar yapabilir.

Dünyada ve Türkiye’de 1970’lerden beri “Cinsel Terapi “ ile vajinismus ve erken boşalma olgularının pek çoğu başarıyla; cinsel isteksizlik, erkeklerin sertleşme bozukluğu ve kadınların uyarılma ve orgazm bozuklukları gibi diğer cinsel işlev bozuklukları da büyük ölçüde tedavi edilmektedir. Cinsel sorunun tipine ve sorunlu çifte göre değişiklikler olmakla birlikte, cinsel tedaviler ortalama olarak 2-4 ay ve 6-10 seans sürer ama kişi ve çifte göre bir iki görüşme ile kısa zamanda düzelen vakalar olabildiği gibi, tedavisinin bir iki yıl sürmesi gereken vakalar da olabilir” dedi.