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Uzmanı açıkladı: Corona virüsü nedeniyle libido eksikliği yaşayanlar bu yiyeceklere yönelebilir

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Yapılan araştırmalar, corona virüsü sonrası kadınlarda ve erkeklerde libido eksikliği yaşanabildiğini ortaya koyarken, ABD'nin ünlü isimlerinden cinsel isteği artırmak için öneriler geldi.
Uzmanı açıkladı: Corona virüsü nedeniyle libido eksikliği yaşayanlar bu yiyeceklere yönelebilir

Son dönemde Türkiye’de ve dünyada corona virüsü vakalarında yeniden artış yaşanırken, yapılan araştırmalar, corona virüsün kadın ve erkeklerde libido eksikliğine neden olduğunu otaya koydu.

Uzmanlar, yorgunluk, uzun süreli koku kaybı, saç dökülmesi, gastrit gibi corona virüsün neden olduğu uzun süreli etkilere libido eksikliğinin de eklendiğini duyurdu. Bugüne kadar yapılan araştırmalar, kadın ve erkeklerde corona virüsü sonrası cinsel istekte azalma görüldüğünü ortaya koydu.

ABD’de ünlü bir Ayurveda doktoru olan Dr Rekha Radhamony, “Covid’den sonra cinsel sağlık ve libido düşüklüğünden şikayet eden birçok hasta gördüm. Cinsel sağlık, fiziksel sağlığınız kadar önemlidir ve ciddiye alınması gerekir. ” dedi.

Radhamony, Covid-19’un yan etkilerinden biri kabul edilen libido azalmasının önüne geçmek için bazı yiyeceklerin tüketilmesini önerdi.

BEŞ YİYECEĞİ SIRALADI

Radhamony’e göre, libido eksikliği ile baş etmek için tüketilmesi gereken yiyecekler ise şöyle;

1- Nar: Düzenli olarak nar tüketmek, libidoyu artırırken, sperm kalitesinin de artmasına yardımcı olur. Nar tüketimi rahim zarını kalınlaştırdığı ve rahime kan akışını hızlandırdığı için hamile kalmaya çalışan kadınlar için de mükemmel bir meyvedir ve doktorlar tarafından sıkça tavsiye edilir.

2- Arpa: Arpa, organlarda dolaşımı artırmayı sağladığı için, erkeklerde daha iyi ereksiyona yardımcı olur. Arpa, her ikisi de penis ereksiyonunda yer alan ve penis fonksiyon bozukluğunu tedavi etmek için kullanılabilen nitrik oksit ve arginin içerir. Argininin sperm ve yumurta hücrelerinin sentezini arttırdığı da bilinmektedir.

Bu nedenle düzenli arpa tüketimi hem erkeklerin hem de kadınların cinsel sağlığını iyileştirebilir.

3- Hurma: Hurma, erkeklerin cinsel sağlığı ve sperm kalitesi için en çok tüketilmesi gereken besinlerin arasında yer alıyor. Bugüne kadar yapılan araştırmalar, hurma tüketiminin sperm kalitesini ve miktarını artırdığını ortaya koydu.

4- Moringa çayı: Moringa, spermlerin ve yumurtanın kalitesini artırmak için en iyi besinlerden biri olarak kabul ediliyor. İçeriğindeki, proteinler, amino asitler ve vücut üzerindeki detoks etkisi sayesinde birçok cinsel sağlık problemine iyi geliyor. Uzmanlar, özellikle doğurganlığı artırmak için Moringa çayı tüketilmesini öneriyor.

5- İstiridye: İstiridye, Omega-3 yağları gibi bazı yaygın afrodizyakların, hormonları ve dolayısıyla cinsel sağlığı destekleyen vitaminler ve mineraller içerdiği söyleniyor.

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