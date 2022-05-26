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Uzmanı açıkladı: Daha hesaplı yaşamak için ipuçları

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İngiliz uzman Jasmine Birtles, daha hesaplı yaşayabilmenize yardımcı olacak ipuçları paylaştı.
Uzmanı açıkladı: Daha hesaplı yaşamak için ipuçları

Son dönemde herkes artan gıda, yakıt, elektrik ve gaz maliyetlerinden şikayetçi. Artık günlük hayatımızı sürdürebilmek için hepimiz bazı zevklerimizden feragat eder olduk. Artan faturalar, yükselen yiyecek fiyatları derken, kıyafetlere, güzelliğe ve kendinizi şımartmaya fazladan para harcayamıyor olabilirsiniz…

İngiliz tasarruf uzmanı Jasmine Birtles, cebinizi biraz olsun rahatlatacak ve kendinize biraz olsun para ayırmanızı sağlayacak bazı yollar paylaştı.

İşte modadan güzelliğe hatta ev ekonomisine kadar daha hesaplı yaşamak için bazı ipuçları;

SEZON DIŞINDA ALIŞ VERİŞ YAPIN 

Tasarımcı ürünlerine meraklıysanız, sezon ürünlerini değil eski sezonları tercih edin. Mayoları Eylül ayında almaya başlayın, abiyeler Şubat’ta hazır olsun, kaban bakmaya Mayıs ayında çıkın. Onları giymek için birkaç ay beklemeniz gerekecek, ancak gerçekten tasarruf yapma şansı bulacaksınız.

KİRALAYIN VEYA ÖDÜNÇ ALIN

Yaklaşan bir düğün, balo veya başka bir özel gününüz varsa, dışarı çıkıp yalnızca bir kez giyebileceğiniz özel bir kıyafet satın almayın. Bunun yerine bir tasarımcı kıyafeti kiralamayı deneyin. Türkiye’de internet üzerinden veya mağazaya giderek elbise kiralayabileceğiniz birçok alternatif mevcut.

Veya bir arkadaşınızdan elbise ödünç almak hem günü kurtaracaktır, hem de cebinizi…

İKİNCİ EL MAĞAZALARI VEYA UYGULAMALARI KULLANIN 

Son dönemde ikinci el ürünler satan uygulamalar oldukça revaçta. Buralardan tasarım ürünleri daha uygun fiyatlara bulmanız mümkün. Onun dışında semtinize kurulan bit pazarları da ikinci el ürünler bulmak için fırsat olabilir.

HAVAALANI AÇIK ARTIRMASINA KATILIN

Havaalanlarında kayıp eşyalar sahiplerine ulaştırılamazsa bir süre sonra açık artırmaya çıkarılıyor. Laptoplar, iPadler, cep telefonları, parfüm ve birçok farklı aklınıza gelemeyecek kadar ürünü bu açık artırmaları takip ederek bulabilirsiniz.

KENDİNİZ YAPIN

İngiliz tasarruf gurusu Jasmine Birtles, teknoloji ile birlikte dikiş makinelerinin hiç olmadığı kadar uygun fiyatlı ve küçük, kolay hale geldiğine vurgu yaparak, son dönemde kendi kıyafetlerini tasarlama trendinin olduğunu da açıkladı.

Siz de bir dikiş makinesi edinerek ve Youtube aracılığı ile videolar takip ederek kendi modanızı kendiniz yaratabilirsiniz. Eski kullanmadığınız kıyafetleri keserek, farklı detaylar işleyerek veya süsleyerek yepyeni bir hale getirebilir ve sürdürebilir bir yaşam da sürebilirsiniz…

KİŞİSEL BAKIM VE KOZMETİK KONU OLDUĞUNDA;

KENDİNİZ YAPIN

Evde şaşırtıcı sayıda güzellik ürünü yapılabildiğini biliyor muydunuz? Örneğin, vazelin veya balmumunu bazı uçucu yağlarla birleştirerek dudak kremi yapabilirsiniz. Veya yaşlanma kreminin belki de 10’da birinden bile daha az bir fiyata kendi kreminizi yapabilirsiniz. Bunun için avokado ve argan yağından faydalanmanız mümkün. Birçok internet sitesi ve güzellik dergisi böyle önerilerle dolu…

EN BÜYÜK BOY VEYA TOPTAN SATIN ALIN

En sevdiğiniz şampuan, saç kremi, el yıkama ve vücut nemlendiricinizin büyük boy şişelerini satın almaya çalışın. Çünkü her zaman toplu veya yüksek gramajlı ürün almak daha ekonomiktir. Gıdada da genellikle toptan satın alabileceğiniz yerleri tercih etmeye çalışın. Aynı zamanda ihtiyaç duyulan siparişin sayısını azalttığı için ‘çevreye daha duyarlı’ bir eylem yapmış da olacaksınız…

TRENDLERDEN ÇOK İNDİRİMLERİ TAKİP EDİN

Özellikle sevdiğiniz bir marka veya tasarımcıya ait ürünlerin indirim zamanlarını bekleyerek bu dönemlerde alışveriş yapabilirsiniz. Trendleri yakalamak için her şeyi hızlı hızlı almak yerine indirim dönemini bekleyin…

PAZARLIK YAPIN

Bu söylediğimiz dünya markaları için geçerli olmasa da semtinizdeki butiklerde, mağazalarda ve dükkanlarda pazarlık yapmayı deneyin.

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