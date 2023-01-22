Uzmanı açıkladı: Dışkınız size ne anlatmaya çalışıyor? Hangi tür ve renk daha riskli

Uzmanlar, dışkıların insan sağlığına dair birçok önemli bilgi sunduğunu açıkladı. Avustralyalı bir insan ise tek tek dışkı türlerini inceleyerek boşaltım sisteminden çıkanların şekillerine ve yapılarını analiz etti.

Bilim insanları ve uzmanlar boşaltım sisteminin insan sağlığı için kritik bir öneme sahip olduğunu sık sık söylüyor.

Avustralya’da yaşayan uzman Carla Oates da farklı dışkı türlerini inceleyerek sağlıklı bir bağırsağın ve sindirim sisteminin nasıl çalışması gerektiğine dair dikkat çekici bir analiz yayınladı. Carla Oates, saç, göz, diş ve tırnakların kişilerin genel sağlık durumuyla ilgili dikkat çekici bilgiler verdiğini söylerken, dışkıların da benzer bir gösterge olduğunu dile getirdi.

Oates, genel olarak 7 farklı dışkı türü olduğunu ve bunlardan ikisinin “sağlıklı” sayıldığını söylerken, tuvalette ciddi bir sağlık sorununa teşkil eden 6 farklı işaret olduğunu da söyledi. Carla Oates, “Bağırsak hareketleri bizim sağlığımızla ilgili harika bir içgörü sağlar. Sağlıklı bir dışkı, tahmin edilenden çok daha önemli” ifadesini kullandı.

Oates, “Sizin dışkınız aslında her zaman sizinle konuşuyor. Yaşam tarzı değişiklikleri, düzensiz beslenme, alkol, stres ve porsiyon boyutlarındaki farklar bunu etkiliyor” dedi. Oates, Bristol Üniversitesi’nde 1998 yılında araştırmacılar Stephen Lewis ve Ken Heaten’ın yaptığı Bristol Dışkı Tablosu’na da büyük önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Bu tabloda dışkılar 7 farklı kategoriye ayrılırken bunlar da detaylı bir şekilde paylaşılıyor. Bu tabloda sağlıklı bir dışkının sosis ya da yılan şeklinde olduğunu ve pürüzsüz ya da az pürüzlü olması gerektiği belirtiliyor.

Tuvalet yapılırken dışkının kolayca dışarı çıkması gerektiğini belirten Oates, “Eğer tuvalette oturuyorsanız ve çıkmıyorsa ya da çıkarken zorlanıyorsa bir sorun var demektir. Eğer tuvaletinizi yaptıysanız fakat doluluk hissi geçmiyorsa daha uzun kalmaya çalışmayın. Daha uzun kalmak yerine daha sonra tekrar deneyin” ifadesini kullandı.

Dışkınızdan gelen kokunun da alışık olmadığınız bir koku olması durumunda dikkat etmeniz ve gelişmelere bakmanız gerektiği de belirtilirken, dışkının renginin de kritik bir öneme sahip olduğu kaydedildi. Oates, “Şekil ve boyutu bir yana dışkınızın rengi de çok önemli. Hepimiz kahverengi bir dışkıya ulaşmaya çalışmalıyız” dedi. Oates, simsiyah ve kırmızı renkli dışkıların sorun teşkil ettiğini belirtti.

SAĞLIKLI BİR DIŞKI İÇİN 5 ADIM

Carla Oates, bağırsak sağlığı için 5 öneride de bulundu. Oates, “Yemeğinizi sindire sindire oturarak yiyin. Ekran karşısında yemek yemeyin ve yemek yerken acele etmeyin” dedi.

Oates, sindirme sürecinin yemeği görüp kokladıktan sonra başladığını söylerken, lifli gıdaların da çok önemli olduğunu dile getirdi. Oates, bu sebeple sık sık meyve ve sebze yenmesi gerektiğini ve probiyotiklerin de tüketilmesi gerektiğini belirtti. Avustralyalı uzman, günde en az 2 litre su içilmesi gerektiğini de belirtti. Oates, “Dışkılarımızın yaklaşık yüzde 70-75’i su. Ne kadar çok su içersek dışkımız o kadar yumuşar” dedi.

Fermente gıdaların yanı sıra egzersiz, meditasyon ve nefes tekniklerinin de yapılması gerektiğini belirten Oates stres seviyesinin de bağırsak sağlığını olumsuz etkilediğini vurguladı.

Sağlıksız bir dışkının da belirtilerini aktaran Oates, “Kabızlık, ishal, karın ağrısı, aşırı kokulu ve suda yüzüyorsa bu da sıkıntı olduğunu gösterir” dedi. Oates ayrıca kırmızı ve simsiyah dışkılara da dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.