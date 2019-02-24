Kadınların birbirleriyle hastalıkları üzerine sohbetlerinde çok sık söylenen “benim de öyle”ifadesi çoğunlukla rahatlatıcı bir etki yaratıyor ve sanki sorun önemsizmiş gibi algılanıyor. Ancak tehlike burada başlıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Funda Öztürk her 4 kadından 1’inde adet düzensizliği olabildiğini belirterek, önemli açıklamalarda bulundu.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Funda Öztürk her 4 kadından 1’inde adet düzensizliği olabildiğini belirterek, önemli açıklamalarda bulundu.