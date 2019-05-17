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Uzmanına Göre Bitcoin Fiyatı 12-22 Bin Dolar Aralığına Çıkacak

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Bitcoin’in uzun bir aradan sonra tekrar yükselişe geçmesiyle birlikte kripto paralara yönelik ilgi arttı
Uzmanına Göre Bitcoin Fiyatı 12-22 Bin Dolar Aralığına Çıkacak

Bir uzman, BitMEX geçmişine bakarak Bitcoin’in 12-22 bin dolar aralığında bir noktaya kadar tırmanacağını öne sürüyor.

Kripto paralar, iki yıl önce büyük ilgi görmüş ve Bitcoin fiyatı 20 bin dolara yaklaşmıştı. Daha sonra oldukça sert bir düşüş yaşayan kripto paralar, son dönemde yeniden toparlanma evresine girdi.

Son dönemde kripto paralar artış trendinde ve büyük kripto paraların çoğunda satın almayı ve yükselişi bekleyen boğalar baskın durumda. Elbette ki bu kişiler sadece içgüdüleriyle alım satım yapmıyor, baktıkları çeşitli veriler var. Bu verilerden biri de BitMEX verileri. Dünyanın en hacimli kripto para borsalarından olan BitMEX’teki fiyat hareketlerini inceleyen bir uzman, Bitcoin’in artışının 12 ila 22 bin dolar arasında bir noktada duracağını düşünüyor.

BitMEX’in fiyatlarını takip etmek ve o fiyatlar üzerinden yorum yapmak oldukça mantıklı bir yöntem olarak göze çarpıyor zira BitMEX, yaşanan büyük düşüş rallisinde kaldıraçlı işlem ve kısa pozisyonda satış imkanı vererek kripto para yatırımcılarının bu süreçten kazanç elde edebildikleri bir platformdu. Haliyle daha gerçekçi ve daha dinamik veriler sunmuş oluyor.

CME Group alım satım yarışması kazananı Eric Choe’ya göre, BitMAX verileri 12 ve 22 bin dolarda kârı al emri verilebilecek noktalar olarak gözüküyor. Bunun anlamı şu: Bitcoin’in çıkışı 12 bin dolarda duracak, bu noktada açık pozisyonlar kapatılacak ve yatırımcılar kazancı kasasına atacak. Daha sonraki parabolik harekette, parabolün diğer ucu 22 bin dolara yaklaşacak. Burada bir kez daha açık pozisyonları kapatarak kârı al emri verecek olan yatırımcılar, Bitcoin fiyatının nerede durulacağını görecek.

Artış bekleyen pek çok kripto para yatırımcısı, 5,200 ila 6,300 dolar arasında dipten alım pozisyonunda bekliyor. Bu tür bir kazançtan uzak kalma, treni kaçırma korkusu en son 2017’de oluşan balondan önce göze çarpıyordu.

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