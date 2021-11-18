Uzmanından aşı çağrısı

‘KAYBETTİĞİMİZ GEBE HASTALARIN TÜMÜ AŞISIZ’
Son 2 ay içinde en az 10 gebe hastayı kaybettiklerini hatırlatan Doç. Dr. Akelma, şu ifadeleri kullandı:
* Bunların tümü aşısız. Şu anda 2 gebe entübe hastamız var. Onlar da aşısız. Bunlar genç yaşta gebeler. Bu insanları genç yaşta kaybediyoruz. Bazılarında bebek kaybı da var.
* Bu çok önemli bir noktadır. Bakanlık destekli ciddi adımlar atılması ve gebelerin aşı oranında artış olması gerekiyor.
*Genel itibarıyla toplumda zaten aşılama düştü fakat kış aylarındayız, bu hastalık henüz bitmedi.
* Belli bir orana çıkmamız gerekiyor. İl bazında yüzde 75’in üzerine çıkmak gerekiyor. İl bazında yüzde 75’lere çıkmadığımızda, Türkiye genelindeki bu oran yüzde 75-80 olmadığı sürece her gün ölümler yaşayacağız.
‘AŞIDA GEBE KADIN ORANI ÇOK DÜŞÜK’
Doç. Dr. Akelma, Sağlık Bakanlığı’nca açıklanan corona virüs tablosuna değinerek, şu ifadeleri kullandı:
* Birilerinin aşılanması için bir yakınının ölmesi gerekmiyor. Birilerin aşı olması ve koruyuculuğunu fark etmesi için eşinin, çocuğunun vefat etmesi gerekmiyor.
* Bu sabah geldiğimde bir gebe hastanın entübe olduğunu duyduğumda çok üzüldüm. Kendi kendime söyledim; ‘Aşı olmak için bir yakınınız ölmesini bekliyorsunuz?’
* Bu konuda ilgili derneklerin ciddi çalışmalar yapmaları gerekiyor. Gebe kadınların oranı çok düşük. Bu da anne ölümlerine neden oluyor.
* Anne ölümleri ülkemizin geri kalmışlığını gösterir. Bu yüzden gebe hastaların en hızlı bir şekilde aşılanması gerekiyor. (DHA)
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