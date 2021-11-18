Uzmanından aşı çağrısı

Birilerinin aşılanması için bir yakınının ölmesi gerekmiyor. Birilerin aşı olması ve koruyuculuğunu fark etmesi için eşinin, çocuğunun vefat etmesi gerekmiyor.

‘KAYBETTİĞİMİZ GEBE HASTALARIN TÜMÜ AŞISIZ’

Son 2 ay içinde en az 10 gebe hastayı kaybettiklerini hatırlatan Doç. Dr. Akelma, şu ifadeleri kullandı:

* Bunların tümü aşısız. Şu anda 2 gebe entübe hastamız var. Onlar da aşısız. Bunlar genç yaşta gebeler. Bu insanları genç yaşta kaybediyoruz. Bazılarında bebek kaybı da var.

* Bu çok önemli bir noktadır. Bakanlık destekli ciddi adımlar atılması ve gebelerin aşı oranında artış olması gerekiyor.

*Genel itibarıyla toplumda zaten aşılama düştü fakat kış aylarındayız, bu hastalık henüz bitmedi.

* Belli bir orana çıkmamız gerekiyor. İl bazında yüzde 75’in üzerine çıkmak gerekiyor. İl bazında yüzde 75’lere çıkmadığımızda, Türkiye genelindeki bu oran yüzde 75-80 olmadığı sürece her gün ölümler yaşayacağız.

‘AŞIDA GEBE KADIN ORANI ÇOK DÜŞÜK’

Doç. Dr. Akelma, Sağlık Bakanlığı’nca açıklanan corona virüs tablosuna değinerek, şu ifadeleri kullandı:

* Birilerinin aşılanması için bir yakınının ölmesi gerekmiyor. Birilerin aşı olması ve koruyuculuğunu fark etmesi için eşinin, çocuğunun vefat etmesi gerekmiyor.

* Bu sabah geldiğimde bir gebe hastanın entübe olduğunu duyduğumda çok üzüldüm. Kendi kendime söyledim; ‘Aşı olmak için bir yakınınız ölmesini bekliyorsunuz?’

* Bu konuda ilgili derneklerin ciddi çalışmalar yapmaları gerekiyor. Gebe kadınların oranı çok düşük. Bu da anne ölümlerine neden oluyor.

* Anne ölümleri ülkemizin geri kalmışlığını gösterir. Bu yüzden gebe hastaların en hızlı bir şekilde aşılanması gerekiyor. (DHA)