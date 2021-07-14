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Uzmanından ‘bayram’ uyarısı

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Prof. Dr. Zafer Cantürk, yaklaşan Kurban Bayramı'nda vatandaşa rehavete kapılmamaları konusunda uyarılarda bulundu.
Uzmanından ‘bayram’ uyarısı

Aşılama çalışmaları ve tedbirler ile birlikte hastanelerinde görülen vaka sayılarında ciddi düşüşler yaşandığını belirten Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi  Prof. Dr. Zafer Cantürk, yaklaşan Kurban Bayramı'nda vatandaşa rehavete kapılmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Son dönemde dünyada ve yurtta sıklıkla görülen delta varyantının ciddi tehlikelere yol açabileceğine değinen Cantürk, maske, mesafe ve temizlik konusunda taviz verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Enfeksiyon hastalıklarıyla mücadelenin aşıyla mümkün olduğunu belirten Prof. Dr. Cantürk, “Ciddi bir pandemi dalgasından sonra şimdi vaka sayıları azaldı. Aşılamanın etkisi görülüyor, pandemi nedeniyle uygulanan karantina ve kısıtlamaların getirdiği bir iyileşme söz konusu. Bizim hastanemizde de günlük 200 hastadan 8-10 hastaya kadar yatan hasta sayımız azaldı. Günlük çıkan pozitif vaka sayıları da azalıyor fakat Türkiye geneline baktığınız zaman vaka sayıları hala 5 binler civarında devam ediyor. Bu da bize hastalığın devam ettiğini gösteriyor. Tedbirlere devam etmemiz gerekiyor, aşılamaya devam etmemiz gerekiyor. Aşılama konusunda da tereddütlerin olmaması gerekiyor çünkü bütün enfeksiyon hastalıklarında mücadele aşılamayla başarılı olmuş” dedi.

‘BAYRAM SÜRESİNCE TEDBİRLERE DİKKAT EDİLMESİ GEREK'

Zaman zaman sosyal mesafenin ihlal edildiğini kaydeden Prof. Dr. Cantürk, şöyle konuştu:

* Kısıtlamaların kaldırılmasından sonra ciddi bir rehavet yaşanıyor. Caddelerde, kafelerde, restoranlarda kalabalıkları görüyoruz.

* İnsanları bu tür etkinlikleri özlemiş olabilir, biz de özlüyoruz bu tür şeyleri ama yine de sosyal mesafe, maske, temizliğe dikkat ederek yapıyoruz. Özellikle bütün dünyada yaygınlaşmaya başlayan delta varyantı var. Bu varyantın saldırganlığının fazla olduğunu biliyoruz.

* Bu varyantların ve virüsün kendisinin hala etrafımızda olduğunu bilmemiz, buna göre davranmamız gerekiyor. Bayram sürecine giriyoruz. Biz sıcakkanlı insanız, sıcakkanlı bir toplumuz.

* Birbirimize sarılmaktan, dokunmaktan, birlikte olmaktan mutlu oluyoruz. Bayram geldiğinde de bunu yapacağımızdan eminim ben fakat bunlara dikkat etmemiz gerekiyor, sevgimizi bu bayram da biraz uzaktan göstermemiz gerekiyor.

* Vatandaşlarımızın özellikle bayram sürecinde birbirleriyle aralarındaki mesafeye dikkat etmelerini öneriyorum.

Son dönemde sıklıkla görülen delta varyantının bulaş oranının yüksek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Cantürk, “Delta varyantının bulaşıcılığının fazla olduğu söyleniyor. Delta varyantının bayramımızı zehretmemesi gerekiyor. Bazı ritüellerimizi bu bayram da erteleyelim. Telefonla internet üzerinden görüntülü konuşarak, teknolojiyi kullanarak bazı şeyleri de yapabiliriz. Bayramın zehir olmaması için bizim tedbir almamız gerekiyor” dedi. (DHA)

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