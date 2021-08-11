Uzmanından Dijital Ebeveynlik Önerileri

Sosyal medya, doğru kullanımla çocukların sosyalleşme ve yaratıcılık gelişiminin önemli bir parçası haline gelebilir. Doç. Dr. Yavuz Samur, çocuklarının sosyal medyayı bilinçli kullanmalarını, sosyal medyadan olumsuz etkilenmemelerini, gelişimleri için sosyal medyadan faydalanmasını sağlayabilmelerine yönelik tavsiyelerde bulunarak, konu hakkında bilgi verdi.

Internet, akıllı telefonlar, tabletler ve sosyal medya uygulamaları, bugünün ebeveynleri olan bizler için gelişimine tanık olduğumuz teknolojik yeniliklerdir. Ancak 13 -18 yaş arası çocuklar ve gençler için bunlar yenilik değil, hayatlarının normali ve doğal ortamı.

Özellikle 2005 ve sonrasında dünyaya gelen çocuklar, bu çağın içerisine doğdular. Genel bir anlatımla televizyon, hatta renkli ve çok kanallı televizyon olmayan bir dünya bizler için ne kadar uzaksa, sosyal medyanın hayatın parçası olmadığı dünya da çocuklar için o kadar uzak geliyor.

TikTok milyarlarca indirme sayısı olan, milyonlarca insanın kullandığı ve içerisinde kısa videoların yer aldığı bir sosyal medya platformu. Instagram’dan sonra en çok kullanılan uygulamaların başında geliyor.

TikTok’un belki de en önemli özelliği kullanıcıların müzik ve videoyu birleştirebiliyor olması. Hali hazırda müzikle ilgilenenler için ve videolarına müzik eklemek isteyenler için bu çok değerli bir fırsat. O nedenle birçok kullanıcı bilgilendirici videolar, nasıl yapılır videoları, dans videoları, eğlenceli videolar, kutu açma videoları, aksiyon videoları gibi birçok türde videolara müzik ekleyip paylaşımda bulunabiliyor.

Bunlara ek olarak gündemde ve sosyal medyada popüler olan cümleler de arka plan sesi olarak yüklenip kullanıcılar tarafından seslendirilebiliyor, bu nedenle de insanlar bilgilendirici, komik ve eğlenceli videolar çekmek için TikTok’un bu özelliğinden de sıkça faydalanıyor.

TikTok, benzer ilgi ve beğeni alanlarında topluluklar kurulup, birlikte sosyalleşme, birlikte konuşma platformu sağlaması ile diğer sosyal medya platformlarından ayrılıyor. TikTok’un bir diğer özelliği, kullanıcıların içeriklerde her şeyi mükemmel gösterme çabası yerine doğallığa ve yaratıcılığa odaklanması. TikTok, herkesin video içerik hazırlayabildiği, mükemmellik dayatmayan, estetik ve belli normlara sokmayan doğal bir platform olarak ayrışıyor.

Çocuğun hayatın içerisinde karşısına çıkan her ortam gibi sosyal medya da onun gelişiminin bir parçasıdır. Günümüzde TikTok gibi sosyal medya uygulamaları, çocuğun hayatında okul, arkadaş ve oyun ortamlarından, okunan kitaplardan, izlenen film ve TV programlarından farklı değil, öncelikle bunu kabul etmemiz gerekiyor.