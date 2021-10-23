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Uzmanından "menopoz sonrası egzersiz yapılması" önerisi

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Uzmanlar menopoz sonrası dönemde kilo alma eğilimi olduğunu ve kemik erimesinin hızlandığını belirterek, ruh ve beden sağlığı için egzersiz yapılması tavsiyesinde bulunuyor.
Uzmanından "menopoz sonrası egzersiz yapılması" önerisi

Uzmanlar menopoz sonrası dönemde kilo alma eğilimi olduğunu ve kemik erimesinin hızlandığını belirterek, ruh ve beden sağlığı için egzersiz yapılması tavsiyesinde bulunuyor.

Bayındır Sağlık Grubu Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Uzmanı Dr. Ruhnaz Yılmaz, menopoz sonrası dönemde kilo alma eğilimi olduğunu ve kemik erimesinin hızlandığını belirterek, ruh ve beden sağlığı için egzersiz yapılması tavsiyesinde bulundu.

Menopozun en yaygın işaretlerinin "adet kanamalarının sıklığının azalması, düzensizleşmesi ve sıcak basmaları" olduğunu aktaran Yılmaz, "Bu belirtiler genellikle menopozdan 4 yıl kadar önce başlıyor. Bunların dışında uyku bozuklukları, ruh halinde dalgalanmalar ve kilo artışı da olabiliyor" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, 40 yaşından önce adetlerin kesilmesinin "yumurtalık yetmezliği (primer ovarian yetmezlik)" olarak tanımlandığını belirterek, menopozun belirtileri olan adet gecikmelerinin ve sıcak basmalarının başka sağlık sorunlarından da kaynaklanabileceğini bildirdi.

Bu dönemde jinekolojik muayenenin gerekli olduğunu ifade eden Yılmaz, şu açıklamalarda bulundu:

"Tioid bezi ile ilgili bazı sorunlar, süt hormonu seviyesinin artması ve gebelik adet gecikmelerine neden olabilir. Sıcak basmaları, böbrek üstü bezlerinden ani hormon salınımı ya da tiroid bezinin fazla çalışıyor olmasından kaynaklanabilir. Menopoza geçiş, menopoz ve sonrasında her kadında farklı şiddette ve farklı belirtilerde oluşacağından tedavinin yöntemleri de farklı olacaktır. Pelvik muayene, meme taraması, rahim ağzı kanseri taraması ve rutin kan tetkikleri menopoz dönemi görüşmelerinin parçalarıdır. Ruhsal durum değerlendirmesinin de ayrıca yapılması gerekir. Olası cinsel sorunlar, idrarla ilgili problemler, uyku düzensizlikleri de bu görüşmelerde sorgulanır."

"Genetik yapı, sigara ve alkol tüketimi gibi faktörler menopoz yaşını etkiliyor"

Dr. Ruhnaz Yılmaz, menopoz sonrası dönemde kilo alma eğilimi olduğunu ve kemik erimesinin hızlandığını vurgulayarak, "Egzersiz yapmak sıcak basmasını azaltmasa da yine de ruh ve beden sağlığımız için çok önemlidir. Kan dolaşımı hızlanır, kilo artışı bu yolla engellenebilir, kemik erimesi egzersiz yapan kişilerde daha az oluşur" ifadelerini kullandı.

Menopoz belirtilerinin ortalama 47,5 yaşında başladığını, menopoz için ortalama yaşın 51 olarak bilindiğini aktaran Yılmaz, doğum kontrol hapının menopoz yaşını etkilemediğini ancak genetik yapı, sigara ve alkol tüketimi gibi faktörlerin menopoz yaşını etkilediğini bildirdi.

Yılmaz, "Bazı ipuçları olsa da menopozun hangi kadında ne zaman başlayacağını önceden kestirmek mümkün değil. Adet kanamasının 3. günü yapılan bazı testler fikir verebilir ancak güvenilir değildir" değerlendirmesinde bulundu.

Menopoz döneminde yaşanan sıkıntıların şiddetinin ve süresinin kişiden kişiye farklılık gösterdiğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bazı kadınlar çok hafif belirtilerle bu dönemi atlatabilirken bazen de tedavi gerektirecek kadar yoğun sorunlar yaşanabiliyor. Tedavi kişinin gereksinimlerine göre planlanıyor. Yaşam kalitesinin çok bozulması durumunda risk değerlendirmesi ile 5-10 yıl kadar hormon desteği yapılabiliyor. Bazı antidepresan ilaçlar da sıcak basmalarını azaltıcı etkileri nedeniyle menopoz döneminde kullanılıyor."

"En çok hormon tedavisi uygulanıyor"

Menopoz döneminde uygulanan en etkili tedavinin hormon tedavisi olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Hormon tedavileri dışında psikolojik yaklaşım, akupunktur gibi birçok alternatif tedavi de deneniyor. İlginç şekilde plasebo uygulamalar bile sıcak basmalarında yüzde 50 azalmaya neden olabiliyor. Bu durum tedavi etkinliğinin bilimsel olarak kanıtlanmasını önemli hale getiriyor" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, sıcak basmalarına karşı ortamı soğuk tutmanın, baharatlı yiyeceklerden ve kafeinden kaçınmanın, stresli, yorucu işlerden uzak durmanın yararlı olabileceğini bildirdi.
 

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