  • BIST 1.433,850
  • Altın 487,57
  • Dolar 8,4450
  • Euro 9,9600
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

Uzmanından önemli uyarı: Parfüm kullanırken dikkat!

» »
Uzmanından önemli uyarı: Parfüm kullanırken dikkat!
Uzmanından önemli uyarı: Parfüm kullanırken dikkat!

Güneş ışınlarının yoğun ve şiddetli geldiği yaz mevsiminde güneş kaynaklı deri ve cilt şikayetlerinin sıklaştığını hatırlatan Dermatoloji Uzmanı Dr. Seher Küçükoğlu Cesur, güneş alerjisine dikkat çekerek, “Parfüm, dezenfektan ya da farklı kimyasalların sürekli kullanılması güneş alerjisini tetikleyebilir” dedi.

Güneş ışınlarının yeryüzünde yaşamın temel kaynakları arasında olmasına rağmen aşırı maruziyetin bazı sorunlara neden olabileceğini anlatan Dermatoloji Uzmanı Dr. Seher Küçükoğlu Cesur, “Güneş ışınlarına bilinçsizce ve korunmasız olarak maruz kalmak bazı sağlık sorunlarına neden olabilir. Güneş ışınları UVA, UVB ve UVC olmak üzere 3 çeşittir. Farklı dalga boyları olan bu ışınlar farklı sorunlara yol açar. UVA ve UVB atmosferden geçebilirken UVC geçemez. Bu ışınlardan UVA, derininin derin tabakalarına inerek hasar oluşturur ve deri yaşlanmasından sorumludur. UVB ışınları daha kısa dalga boylu olduğu için derinin yüzeysel tabasını etkiler ve deride kızarıklık, şişme ve ağrıya yol açar. Derin UVA ve UVB cilt kanserine neden olmaktadır” diye konuştu.

“ALERJİNİN OLUŞMASI İÇİN GÜNEŞTE 1-2 DAKİKA KALMAK YETERLİ”

Güneş ışınlarına bağlı sağlık sorunlarının akut ya da kronik olarak ayrıldığını belirten Dr. Seher Küçükoğlu Cesur, “Akut dediğimiz etkiler güneş ışığına maruziyetin hemen arkasından görülür. Bu akut etkiler güneş yanığı ve güneş alerjisi olarak sayılabilir.  Güneş ışınlarına bağlı kronik etkiler ise yıllar içinde bilinçsizce güneş ışığına maruz kalmak sonucu görülür. Bunlar da deride lekeler, deri kanserleri ve yaşlanma belirtilerinin artması olarak sayılabilir. Güneşin akut etkilerinden olan güneş alerjisi ile güneş yanığını birbirinden ayırmak gerekir. Güneş yanığı, güneş ışınlarına korunmasız olarak uzun süre maruz kalınması sonucu güneş gören bölgelerde ortaya çıkan bir durumdur ve deride kızarıklık, şişme, su toplaması, yanma ve ağrı gibi belirtilere neden olur. Ancak güneş alerjisinin oluşması için güneş altında 1-2 dakika bile kalmak yeterli olmaktadır. Hatta güneş alerjisi olanlarda saniyeler içinde kaşıntı, şişlik, yanma, batma gibi belirtiler ortaya çıkar. Güneş ürtikeri olarak bilinen güneş alerjisi, ciltte kaşıntılı kızarık ve kabarıkla seyreden kurdeşen benzeri tabloya neden olur” değerlendirmesinde bulundu.

“PARFÜM KULLANIMI GÜNEŞ ALERJİSİNİ TETİKLEYEBİLİYOR”

Her yaşta ortaya çıkabilen güneş alerjisinin kadınlarda erkeklere göre daha fazla görüldüğünü söyleyen Dermatolog Dr. Seher Küçükoğlu Cesur, “Ancak bazı durumlarda oluşma riski yüksektir.  Bunlar ailesel yatkınlık, bazı romatizmal hastalıklar, güneş alerjisini tetikleyecek parfüm, dezenfektan ya da farklı kimyasalların sürekli kullanılması ve alerjiyi tetikleyecek bazı ilaçların kullanılması olarak sıralanabilir” dedi. Güneş alerjisinin tanı ve tedavisinde klinik öykünün alınmasından sonra teşhisin doğrulanması için fototest yapılması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Cesur, “Bu test farklı dalga boylarındaki bir güneş lambasından gelen UV ışınına cildin nasıl tepki verdiğini ölçmekte. Güneş alerjisinin tespiti yapıldıktan sonra kullanılan ilaçlar ve kozmetik ürünlerin araştırılması yapılır ve romatizmal hastalıklar için bazı kan testleri istenir. Tedavide kaşıntı ve ağrı şikâyetini azaltacak kremler ve ağızdan ilaçlar verilir. Alerjinin yeniden oluşmaması için UVA/UVB ışınlarına karşı koruma sağlayan losyonlar kullanılmalıdır” açıklamasında bulundu.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilim Kurulu üyesinden korkutan varyant açıklaması: Mu-1, Mu-2 de çıkabilir08 Eylül 2021 Çarşamba 15:02
  • Moskova normale dönmeye başladı08 Eylül 2021 Çarşamba 13:59
  • Yeni başlayanlar için Akdeniz diyeti: kapsamlı bir kılavuz ve örnek yemek planı08 Eylül 2021 Çarşamba 13:46
  • Maske ve mesafe hala kritik öneme sahip08 Eylül 2021 Çarşamba 13:29
  • Aşı korkusu olanlara Pfizer/BioNTech’ten açıklama geldi08 Eylül 2021 Çarşamba 09:24
  • Dijitalleşme ortodonti alanında hızla ilerlemekte07 Eylül 2021 Salı 23:00
  • Fazla vitamin kullanımı kansere bile neden olabilir!07 Eylül 2021 Salı 21:45
  • Araştırma: Sinovac’ın üçüncü dozu Delta Varyantı'na karşı etkili07 Eylül 2021 Salı 21:30
  • Uzmanlar uyarıyor: Çocuğunuzu 2 yaşına kadar ekranlardan uzak tutun07 Eylül 2021 Salı 21:15
  • ABD’de 6 ayda 15 milyon aşı çöpe gitti07 Eylül 2021 Salı 21:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti