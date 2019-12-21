Kaliteli, yeterli uzunluktaki uykunun sağlıklı, zinde bir yaşamın şartlarından olduğu bilinen bir gerçek! İyi uyku için de belirli saatlerde yatmak, karanlıkta uyumak, gerekiyorsa sakinleştiren bitki çayı tüketmek, yatmadan önce gergin konuşmalardan kaçınmak, akşam mideyi fazla doldurmamak gibi öneriler var. Peki, gün içinde tüketilen gıdaların ‘içeriğinin’ ne gibi etkisi var uykunun üzerinde?