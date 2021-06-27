Uzmanlar açıkladı: Alerjisi olanlar Covid-19 aşısı yaptırabilir mi?

Birden fazla alerjisi olanların aşı olmadan önce uzmanlar tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirten İlaç Alerjileri Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Mısırlıoğlu "Kimse alerji nedeniyle aşı olmaktan çekinmesin" dedi.

Salgınla mücadele kapsamında aşılama çalışmaları sürüyor. Alerjisi olan insanlar, aşı olmaktan endişe duyuyor.

Uzmanlar, alerjisi olanların Covid-19 aşılarıyla ilgili endişelerine açıklık getirdi.



Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Dilşad Mungan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Alerjisi, astımı olan kişiler Covid-19 aşılarından istediğini tercih edip olabilirler. Önerimiz, aşının mutlaka hastanede yaptırılması ve aşıdan sonra yarım saat gözlem altında bekletilmeleri" dedi.



BioNTech/Pfizer aşısının ciddi alerjik reaksiyon oluşturma ihtimalinin, 1 milyonda 4,6 olduğunu söyleyen Mungan, "Tüm aşılarda görülenden çok farklı bir oran değil. Sinovac'ta ise aşı uygulamalarından ulaşan sonuçlar, BioNTech'le benzer olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

PENİSİLİN, AĞRI KESİCİ ALERJİSİ OLANLAR AŞI OLABİLİR Mİ?



İlaç Alerjileri Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Emine Dibek Mısırlıoğlu ise şöyle konuştu:



''Lütfen kimse alerjisi nedeniyle aşı olmaktan çekinmesin. Mutlaka doktorlarına danışsınlar ve önerilen şekilde aşılarını olsunlar.''



Penisilin, ağrı kesici alerjisi olan bir hastanın BioNTech aşısı olabileceğini söyleyen Mısırlıoğlu, "Birden fazla grupta alerjisi olan, ağır ilaç alerjisi olan kişiler ise aşı olmadan önce uzmanlarca değerlendirilmeli" dedi.