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Uzmanlar açıkladı: Bu iki rahatsızlık erken corona belirtisi

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Avrupa'da yapılan bir araştırma, iki rahatsızlığın erken Covid-19 belirtisi olduğunu ortaya çıkardı.
Uzmanlar açıkladı: Bu iki rahatsızlık erken corona belirtisi

Corona virüsü endişe yaratmaya devam ederken Norveç’te yapılan bir araştırma Omicron varyantının iki doz Covid-19 aşısı olanlara da bulaştığını gözler önüne serdi. Süper bulaştırıcının olduğu ve 26 Kasım 2021’de gerçekleşen bir etkinlikteki katılımcılarla görüşme yapılırken bu kişilerin 66’sında Covid-19 tespit edilirken 15’inde de virüsün belirtilerinin görüldüğü kayıtlara geçti.

Uzmanlar etkinliğe katılan 117 kişiden 111’i ile görüşürken bunların da yüzde 89’unun iki doz mRNA aşısı olduğunu açıkladı. Ünlü tıp ve bilim dergisi Eurosurveillance’ta yayınlanan sonuçlara göre partide Covid-19 bulaşanlar öksürük, burun akıntısı, halsizlik, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrısı, yüksek ateş, hapşırma belirtilerini gösterdi. En çok öksürük belirtisinin gösterildiği belirtilirken hapşırmanın ise en az görülen semptom olduğu belirtildi.

BU İKİ BELİRTİYE DİKKAT

Bu belirtilerin griple çok bağlantılı olduğuna dikkat çeken uzmanlar ise iki semptomun ise “erken uyarı belirtisi” olduğunu duyurdu. İngiliz medyasında yer alan haberlerde ise bu belirtiler halsizlik ve baş dönmesi/fenalık geçirme olarak açıklandı.

İngiltere’de Covid-19 geçirenlerin belirtilerini paylaştığı ZOE Semptom Araştırma Uygulaması’nı geliştiren Profesör Tim Spector, “Şu an grip olanların yüzde 50’si aslında Covid-19 hastası” dedi.

500 MİLYONDAN FAZLA İNSANDA TESPİT EDİLDİ

2019 yılının sonunda Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü kısa bir süre içinde önce Avrupa ve daha sonra da bütün dünyaya yayılmıştı… Bu güne kadar 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü farklı mutasyonlara uğrayarak da etkisini artırmıştı.

Resmi verilere göre şu ana kadar 501 milyondan fazla insanda Covid-19 tespit edildi.

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