  • BIST 2.345,20
  • Altın 917.391
  • Dolar 14.7403
  • Euro 16.0587
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Uzmanlar açıkladı: Bu testle kalp rahatsızlıkları önceden tespit edilecek

» »
ABD'li araştırmacılar, kardiyovasküler hastalıklar için gerekli ilaçların geliştirilmesine yardımcı olabilecek yeni bir teknik geliştirdi.
Uzmanlar açıkladı: Bu testle kalp rahatsızlıkları önceden tespit edilecek

Amerikan SomeLogic şirketinden bilim insanları, bir kişinin önümüzdeki dört yıl içinde kalp krizi, felç, kalp yetmezliği veya bu koşullardan birinden ölme riskinin yüksek olup olmadığını tahmin edebilen bir kan testi geliştirdi.

Kandaki proteinlerin ölçülmesine dayanan test, mevcut risk puanlarının kabaca iki katı kadar bir doğruluğa sahip. Araştırma sonucu, doktorların, hastalarına verdikleri mevcut ilaçların işe yarayıp yaramadığını veya hastaların risklerini azaltmak için ek ilaçlara ihtiyaç duyup duymadıklarını belirlemesini sağlayabilir.

PROTEİN ANALİZİNİN FAYDASI

Guardian’ın haberine göre, araştırmanın başındaki isim, SomeLogic’ten Dr. Stephen Williams, “Genetik testler, bir kişinin belirli hastalıklara yakalanma riski hakkında fikir verebilirken, protein analizi, herhangi bir zamanda kişinin organlarının, dokularının ve hücrelerinin ne yaptığının daha doğru bir görüntüsünü sağlayabilir” dedi.

Williams ve ekibi, 22.849 kişiden alınan kan plazma örneklerindeki 5.000 proteini analiz etmek ve dört yıllık kalp krizi, felç, kalp yetmezliği veya ölüm olasılığını tahmin edebilecek 27 proteinin etkisini belirlemek için makine öğrenimi yöntemini kullandılar.

ÖNCEDEN TESPİT ETMEK MÜMKÜN

11.609 kişide doğrulama yaptıklarında, katılımcıların bir kardiyovasküler hastalık geçirme olasılığını değerlendirmek için bir kişinin yaşını, cinsiyetini, ırkını, tıbbi geçmişini, kolesterolünü ve kan basıncını kullanan mevcut risk puanlarından kabaca iki kat daha iyi olduğunu buldular. Sonuçlar Science Translational Medicine’de yayınlandı.

Williams, “Test sayesinde, daha önce kalp krizi veya felç geçirmiş ya da ek hastalıkları olan ve mevcut riskleri azaltmak için ilaç kullanan kişilerdeki ihtimal doğru bir şekilde değerlendirebilir. Risk altındaki kişilere gelişmiş kalp koruyucu ilaçlar verebilmeniz için bu iki hasta tipi arasında ayrım yapabilmek, karşılanmamış bir tıbbi ihtiyaçtı” sözlerini kullandı.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD’den endişe yaratan Omicron açıklaması: Aşılar yeterli değil06 Nisan 2022 Çarşamba 20:11
  • Oruçluyken susuzluk çekmeyin05 Nisan 2022 Salı 21:16
  • Yeni araştırma: Işıklı ortamda uyumak sağlığa çok zararlı05 Nisan 2022 Salı 20:33
  • Pilli: Kanser İlaçlarıyla İlgili İhale Sonuçlandı, Bugün İmzalar Atılacak05 Nisan 2022 Salı 15:01
  • İngiltere'den flaş koronavirüs kararı04 Nisan 2022 Pazartesi 23:42
  • Dikkat çeken araştırma: Pandemi çocukların sosyal yeteneklerine darbe vurdu04 Nisan 2022 Pazartesi 22:58
  • Uzmanlar açıkladı: Corona virüsün son zamanlardaki 9 yeni semptomu çıktı04 Nisan 2022 Pazartesi 21:04
  • Corona virüsünde endişe verici gelişme… Omicron’un yeni varyantı çıktı: Omicron XE04 Nisan 2022 Pazartesi 18:11
  • KHYD Çarşamba Günü Lefkoşa'da Kermes Düzenleyecek04 Nisan 2022 Pazartesi 17:18
  • DR. Diker: Kanserle Mücadele Erken Tanı Hayat Kurtarır Mottosu Geçerliliğini Hala Korumakta04 Nisan 2022 Pazartesi 16:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti