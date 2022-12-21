Uzmanlar açıkladı: Bu yiyecekler ağız kokusunu bastırmak için birebir

Çin’deki Sichuan Üniversitesi’nden araştırmacılar, yoğurt, ekşi mayalı ekmek ve miso çorbası gibi fermente gıdalardaki probiyotik bakterilerin ağız kokusundan sorumlu plağı dişlerden ve dilden temizleyebileceğini buldu.

Turşu ve kombucha çayında da bulunan probiyotikler, vücutta yaşayan, besinleri parçalayıp emen ve zararlı bakterilerden koruyan iyi bakterilerdir.

Araştırma için probiyotiklerin, kötü bakterilerde olduğu gibi, kötü kokudan sorumlu proteinleri dışarı atıp atamayacağını incelendi.

PLASEBO ETKİSİ DE DİKKATE ALINDI

Araştırmacılar, Şubat 2021’e kadar yayınlanan klinik deneyler için araştırma veri tabanlarını taradılar. 278 kişiyi içeren yedi araştırmada kötü nefes tedavisinde; probiyotikler, plasebo etkisi ile karşılaştırıldı.

19 ile 70 yaş arasında değişen katılımcılar iki ila on iki hafta arasında incelendi. Daily Mail’in haberine göre, BMJ Open’da yayınlanan birleştirilmiş veri analizi, plasebo verilenlere kıyasla probiyotik verilenlerde kötü nefes skorlarının önemli ölçüde düştüğünü gösterdi.

Gözlenen etkiler dört haftaya kadar sürdü. Bundan sonrasında gözle görülür bir fark olmadığı için uzmanlar, bir kişinin ağzının kokmaması için probiyotik kullanımına devam etmesi gerektiğini önerdi.